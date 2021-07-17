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Занимающаяся анализом приложений и данных фирма App Annie опубликовала отчёт о том, сколько времени обладатели мобильных устройств посвящают им каждый день. Исследование проводилось в девяти странах мира, где зависимость от смартфонов особо сильна. Рассматривались Android-аппараты, поскольку они распространены шире, чем iPhone.

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Возглавляют список стран с наибольшим временем использования смартфонов Мексика, Бразилия, Япония, Южная Корея и Индия. 20% наиболее активных пользователей проводят в приложениях из магазина Google Play больше 4 часов в сутки. Это половина среднего рабочего дня или половина ночного сна.

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Считается, что у многих людей существует зависимость от социальных сетей. На самом деле большую часть этого времени пользователи проводили в играх. Clash Royale в Индии, Мексике и Бразилии популярнее, чем Facebook и Instagram. Тайваньская MMORPG Lineage M зарабатывает больше любого другого приложения в Южной Корее. Японские же пользователи отдают предпочтение РПГ Fate/Grand Order.

По сравнению с отчётом 2019 года пользователи стали проводить в приложениях на 45% больше времени. С учётом ещё не закончившейся пандемии это вполне ожидаемый поворот событий. Эту привычку обрести проще, чем потом отказаться от неё.

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Конечно, некоторые пользуются более полезными приложениями. Существуют программы для занятия физической активностью, изучения иностранных языков и других навыков, совершения покупок и т.д. В любом случае, 4 часа в день кажется слишком большим значением, хотя разработчики приложений и устройств вряд ли расстроятся, если пользователи будут сидеть в приложениях все 24 часа подряд.



