Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Испанские власти изучают Apple и Amazon на предмет соблюдения антимонопольного законодательства

Результатом может стать запрет продажи продуктов этих компаний на территории страны
[ ] для раздела Блоги
+
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Антимонопольные расследования против технологических компаний мирового масштаба в разных странах ведутся едва ли не каждый месяц. На этот раз компании Apple и Amazon заинтересовали испанские органы. Служба по надзору за конкуренцией (CNMC) рассматривает продажи этими компаниями бытовой электроники в интернете.

реклама

Подробной информации пока немного. Заявление CNMC рассказывает, что было открыто дело в связи с возможным нарушением антимонопольных правил. В зависимости от результата расследования могут быть приняты меры против сайта Amazon и продаж продуктов Apple в Испании.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

CNMC заявляет, что ограничения затронут розничные продажи продуктов третьими сторонами и рекламу этих продуктов. Это приведёт к уменьшению конкуренции на рынке розничных продаж электронных продуктов в интернете.

Расследование может продолжаться до 18 месяцев, поэтому ждать вердикта ещё долго. В самих США законодатели также не оставляют в покое Apple, Google, Amazon и Facebook. Они могут принять ряд антимонопольных законов, способных поменять ландшафт технологической отрасли.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple amazon
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
20
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
56
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
26
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 30
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 56
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
41
Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
50
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
31
Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца
21
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
72
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
149
71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
7
Китайские майнеры могут купить свою гидроэлектростанцию и скрыто майнить Биткоины
27
Украинец украл у Microsoft 10 миллионов долларов с помощью подарочных карт Xbox
132
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
+
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
108
Gigabyte перечислила материнские платы, поддерживающие установку Windows 11 на ПК
27
СМИ: новая Dead Space — это крупный ремейк-переосмысление первой части
7
21 июля выходит новая игра во вселенной Ведьмака от студии CD Projekt RED
9
MSI дарит подарки за покупку игровых аксессуаров в России
1
В сети появился ролик с видеокартой на графических процессорах Voodoo 3 и PowerVR
12
Смартфон Xiaomi POCO C3 взорвался в штанах владельца и нанёс тяжёлые травмы
10
Redmi Note 8 Pro и ещё 10 смартфонов Xiaomi перестали включаться после установки MIUI 12.5
4
Майнеры в Черниговской области Украины воровали электричество в промышленных объемах
46
Майнеры избавляются от GeForce RTX 3090 за 1 800 долларов, хотя покупали видеокарты по 3000 долларов
69

Популярные статьи

Ключ для Windows 10 Pro продают со скидкой 87% на распродаже
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
56
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
43
Pi Network – Как бесплатно получить новую криптовалюту
23
Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
39
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
22
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
26
Обзор HDMI-разветвителей с AliExpress дешевле 5$
9
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
20

Сейчас обсуждают

Maxim Machulka
22:59
Ну никак не получается сказать "нет" своей NZXT Kraken X60. 8 лет работы без нареканий 😇
Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
brexton
22:51
Поиск крипто-фермы где-то в непролазной глуши Китая -- выглядит как сюжет для нового блокбастера ))
Китайские майнеры могут купить свою гидроэлектростанцию и скрыто майнить Биткоины
misterYod
22:51
Аудитория, "тематика которого - разгон", давно покинула сайт, поскольку давно нет ни разгона, ни сайта. Вот и лаборатория это ощутила. Так что только срач, крипта и дефицит! А ещё в тренде в этих тема...
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
Александр Иванов
22:50
7 жрёт больше, 10 и теперь 11 примерно одинаково - не более 2 Гб. Мне такие технические подробности мало интересны. Ускорение и лёгкость работы видно без всяких тестов
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
fynjy_2005
22:47
Автор, не пиши больше. Так не разбираться в тематике статье, такое пренебрежение к аудитории еще поискать. Оценка статью складывается из многих парламентов: актуальность, общая логика текста, общая и...
Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
Юрий Соколов
22:43
тут скорее интересно, смогут ли россияне получить с помощью майнинга прожиточный минимум
Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца
brexton
22:41
Нужно делать массовый продукт. Та же Intel большую часть прибыли от ЦП делает на массовых моделях типа i5-10400(F) и i5-11400(F).
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
Barash
22:33
Нет.
Многопользовательская «песочница» Palia от разработчиков из Blizzard и Epic получила $30 миллионов финансирования
Udjin-18
22:27
Есть ещё GT 710. А вообще почему не GT 1030, она хоть с 2017х годов.
MSI вновь запустила производство GeForce GT 730 на архитектуре Kepler
Юрий Соколов
22:26
но тут уже с вложениями, сомневаюсь, что 79 терабайт дисков + комп для плоттинга не покупались 2 месяца назад
Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем