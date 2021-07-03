Испанские власти изучают Apple и Amazon на предмет соблюдения антимонопольного законодательства
Антимонопольные расследования против технологических компаний мирового масштаба в разных странах ведутся едва ли не каждый месяц. На этот раз компании Apple и Amazon заинтересовали испанские органы. Служба по надзору за конкуренцией (CNMC) рассматривает продажи этими компаниями бытовой электроники в интернете.
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Подробной информации пока немного. Заявление CNMC рассказывает, что было открыто дело в связи с возможным нарушением антимонопольных правил. В зависимости от результата расследования могут быть приняты меры против сайта Amazon и продаж продуктов Apple в Испании.
CNMC заявляет, что ограничения затронут розничные продажи продуктов третьими сторонами и рекламу этих продуктов. Это приведёт к уменьшению конкуренции на рынке розничных продаж электронных продуктов в интернете.
Расследование может продолжаться до 18 месяцев, поэтому ждать вердикта ещё долго. В самих США законодатели также не оставляют в покое Apple, Google, Amazon и Facebook. Они могут принять ряд антимонопольных законов, способных поменять ландшафт технологической отрасли.
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