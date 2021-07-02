Google работает над приложением для хранения медицинских записей
Появилась информация, согласно которой компания Google разрабатывает новое приложение «Здоровье» (Health). С его помощью пользователи операционной системы Android смогут быстро получить доступ к своей медицинской карте.
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Приложение будет предназначаться для той же цели, что и выпущенная в 2008 году программа Google Health. Тогда Google высказывала надежду, что сервис окажет реальное влияние на здравоохранение и предоставит пользователям простой доступ к своим медицинским записям. К сожалению, в 2012 году сервис был закрыт, поскольку не получил широкого распространения.
Как видно из скриншотов, новое приложение «Здоровье» будет содержать полную информацию об анализах, визитах к врачу и т.д. В программе есть вкладки «Контакты» и «Обмен». Возможно, первая будет содержать информацию о врачах, которых посещал человек, а на вкладке «Обмен» можно будет передавать свои данные медикам, родственникам и друзьям.
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В системе iOS есть похожая функциональность Apple Health Records. С её помощью обладатели устройств iPhone и iPad имеют возможность управлять и сохранять свои медицинские записи, получая доступ к ним в одном месте.
Приложение Google сейчас находится на раннем этапе разработки. Таким образом, в ближайшие дни ждать его появления в магазине Play Store не стоит. Неизвестно, собирается ли в будущем Google объединить программы Google Health и Google Fit в одну.
Также появилась информация, что грядут несколько обновлений мобильного приложения YouTube. В частности, одна из функций поможет создателям контента получать дополнительную прибыль за счёт предложения льгот подписчикам. Данная функциональность также находится на раннем этапе разработки.
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