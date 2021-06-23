Масштабная утечка данных показала дизайн часов Samsung Galaxy Watch Active 4
Меньше недели осталось ждать того дня, когда компания Samsung на выставке MWC 2021 представит свои смарт-часы следующего поколения. Между тем, с внешним видом Galaxy Watch Active 4 уже можно ознакомиться. Источником информации является Стив Хеммерстоффер, неоднократно предоставлявший достоверные сведения.
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Часы получили более минималистичный по сравнению с предыдущими поколениями внешний вид. Корпус выполнен из металла, часы круглой формы. Если сравнивать с Galaxy Watch Active 2, изменилась форма кнопок и они выступают чуть дальше. Это значит, что их будет легче нащупать и они обеспечивают лучшую обратную связь при нажатии.
Изменились застёжки ремешка. По прежнему предлагается модель размером 40 мм, но вместо 44 мм теперь будет версия 42 мм. Пока неизвестно, сохранится ли совместимость с ремешками от часов прежнего поколения. Это позволило бы убедить обладателей старых часов перейти на более современные без лишних расходов.
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Часы будут выпускаться в четырёх цветовых вариантах: чёрном, серебряном, золотом и зелёном. Ожидается более производительный чип на техпроцессе 5 нм и улучшенный экран. Вместо операционной системы Samsung Tizen будет применяться новая платформа Samsung и Google. Ёмкость батареи останется по большей части прежней, но усовершенствованное программное обеспечение и процессор должны повысить автономность. Как обычно, часы позволят отслеживать физическую активность и сердцебиение. Вряд ли здесь будет поддержка мониторинга ЭКГ и тем более измерение уровня сахара в крови.
Продажи могут начаться в конце августа. Стоимость пока неизвестна, но данная модель может оказаться конкурентом для Apple Watch SE. Это может означать цену в районе $279.
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