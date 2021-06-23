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Меньше недели осталось ждать того дня, когда компания Samsung на выставке MWC 2021 представит свои смарт-часы следующего поколения. Между тем, с внешним видом Galaxy Watch Active 4 уже можно ознакомиться. Источником информации является Стив Хеммерстоффер, неоднократно предоставлявший достоверные сведения.

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Часы получили более минималистичный по сравнению с предыдущими поколениями внешний вид. Корпус выполнен из металла, часы круглой формы. Если сравнивать с Galaxy Watch Active 2, изменилась форма кнопок и они выступают чуть дальше. Это значит, что их будет легче нащупать и они обеспечивают лучшую обратную связь при нажатии.

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Изменились застёжки ремешка. По прежнему предлагается модель размером 40 мм, но вместо 44 мм теперь будет версия 42 мм. Пока неизвестно, сохранится ли совместимость с ремешками от часов прежнего поколения. Это позволило бы убедить обладателей старых часов перейти на более современные без лишних расходов.

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Часы будут выпускаться в четырёх цветовых вариантах: чёрном, серебряном, золотом и зелёном. Ожидается более производительный чип на техпроцессе 5 нм и улучшенный экран. Вместо операционной системы Samsung Tizen будет применяться новая платформа Samsung и Google. Ёмкость батареи останется по большей части прежней, но усовершенствованное программное обеспечение и процессор должны повысить автономность. Как обычно, часы позволят отслеживать физическую активность и сердцебиение. Вряд ли здесь будет поддержка мониторинга ЭКГ и тем более измерение уровня сахара в крови.

Продажи могут начаться в конце августа. Стоимость пока неизвестна, но данная модель может оказаться конкурентом для Apple Watch SE. Это может означать цену в районе $279.



