Через неделю после ареста группа вымогателей Cl0p продолжает выкладывать украденные данные
Через неделю после ареста украинской полицией членов группы вымогателей под названием Cl0p в интернете была опубликована новая партия украденных данных. Кому принадлежат эти данные, пока неизвестно.
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Если они окажутся подлинными, это будет означать, что группировка Cl0p продолжает свою противозаконную деятельность. Возможно, арестованы были далеко не главные участники.
Украинская полиция на прошлой неделе задержала шесть человек. Подобный масштабный арест был произведён впервые. Как видим, злоумышленников это не остановило. Причина в том, что приложения-вымогатели являются децентрализованными. Одна группа может заниматься разработкой программы и инфраструктурой, на которой она работает. Другая не связанная с ней группа берёт приложение в аренду, отдавая первой часть полученного от жертвы выкупа. В результате, если вторая группа попадается, первая продолжает работать.
Приложение Cl0p впервые привлекло внимание в 2019 году. Среди её жертв можно назвать нефтяную компанию Shell, международную юридическую фирму Jones Day, американский банк Flagstar и несколько университетов США, включая Стэнфордский и Калифорнийский университет. Cl0p проводит вредоносные кампании по электронной почте для выявления потенциальных корпоративных жертв.
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