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Через неделю после ареста украинской полицией членов группы вымогателей под названием Cl0p в интернете была опубликована новая партия украденных данных. Кому принадлежат эти данные, пока неизвестно.

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Если они окажутся подлинными, это будет означать, что группировка Cl0p продолжает свою противозаконную деятельность. Возможно, арестованы были далеко не главные участники.

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Украинская полиция на прошлой неделе задержала шесть человек. Подобный масштабный арест был произведён впервые. Как видим, злоумышленников это не остановило. Причина в том, что приложения-вымогатели являются децентрализованными. Одна группа может заниматься разработкой программы и инфраструктурой, на которой она работает. Другая не связанная с ней группа берёт приложение в аренду, отдавая первой часть полученного от жертвы выкупа. В результате, если вторая группа попадается, первая продолжает работать.

Приложение Cl0p впервые привлекло внимание в 2019 году. Среди её жертв можно назвать нефтяную компанию Shell, международную юридическую фирму Jones Day, американский банк Flagstar и несколько университетов США, включая Стэнфордский и Калифорнийский университет. Cl0p проводит вредоносные кампании по электронной почте для выявления потенциальных корпоративных жертв.

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