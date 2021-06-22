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Похоже, что ждать флагманских смартфонов серии Huawei P50 остаётся не слишком долго. Источник в китайской социальной сети Weibo утверждает, что анонс случится в конце следующего месяца. Информация была дана в виде двоичного числа 1011011001 со ссылкой на Huawei P50. В десятичной форме это число может означать 729 (7/29).

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Генеральный директор Huawei позволил впервые взглянуть на новые аппараты ещё в мае и тогда пообещал выпустить их весной. Правда, у компании возникли проблемы и этого не случилось.

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Эти смартфоны будут работать на недавно представленной операционной системе Huawei HarmonyOS. Они могут использовать процессоры 4G Kirin 9000 или чипы Qualcomm, как это было с недавними планшетами этого производителя. Применение собственных процессоров Huawei может привести к снижению стоимости смартфонов. В некоторых странах мира могут предлагаться версии с поддержкой 5G.





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Всего ожидаются три модели: P50, P50 Pro и P50 Pro+. Последняя может стать конкурентом для iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra и Xiaomi Mi 11 Ultra за звание лучшего камерофона года.

Ожидается повышение качества видео и улучшение перехода при переключении между камерами, а также повышенная плавность зума. Основная камера должна получить огромный сенсор, как и сверхширокоугольная. Существуют слухи об использовании сенсора Sony IMX 800. В таком случае P50 Pro и P50 Pro+ наряду с Sharp Aquos R6 будут обладать самыми крупными сенсорами среди смартфонов.

Сверхширокоугольная камера может получить сенсор размером 1/1,18 дюйма, что больше по сравнению с сенсором 1/2,55 дюйма в Galaxy S21 Ultra и 1/3,6 дюйма в iPhone 12 Pro Max. В iPhone 13 Pro Max также ожидается большая сверхширокоугольная камера.

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