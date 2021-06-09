Женщине предъявлено объявления в создании банковского трояна TrickBot
Министерство Юстиции США обвиняет женщину в предполагаемом участии в качестве программиста в киберпреступной группировке. Данная группировка ответственна за создание банковского трояна TrickBot.
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Алла Витте из Суринама была арестована во Флориде 6 февраля. Против неё выдвинуты 19 пунктов обвинения, в том числе в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с использованием электронных средств и банков, затрагивающем финансовое учреждение, и отмывании денег.
Согласно информации из судебных документов, она и ещё 19 неназванных человек обвиняются в управлении транснациональной преступной организацией. Данная организация разработала и распространила набор вредоносных инструментов, нацеленных на кражи у предприятий и частных лиц по всему миру с целью получения выкупа.
TrickBot сначала был банковским трояном, появившимся в конце 2015 года. Банковское вредоносное ПО превратилось в сервис, способный красть важную личную и финансовую информацию и даже размещать программы-вымогатели на скомпрометированных машинах. Сообщается, что злоумышленники действовали в основном в России, Беларусии, Украине и Суринаме.
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Банковское вредоносное ПО предназначено для захвата учётных данных онлайн-банкинга и другой персональных информации, такой как номера кредитных карт, электронные письма, пароли, даты рождения, номера социального страхования и адреса. Они используются для получения несанкционированного доступа к онлайн-банковским счетам, выполнения несанкционированных электронных переводов средств и тому подобных действий.
TrickBot появился одновременно с роспуском команды разработчиков Dyre. Его стремительный рост был пресечён в ноябре 2015 года, когда Федеральная служба безопасности (ФСБ) России арестовала значительное количество подозреваемых в причастности к этой группировке.
Министерство юстиции предъявило обвинения в краже денег и конфиденциальной информации у предприятий и финансовых учреждений в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. Они обвинили Витте в разработке вредоносного ПО. Она занималась созданием кода, связанного с мониторингом и отслеживанием авторизованных пользователей вредоносного ПО TrickBot. Кроме того, она также участвовала в создании инструментов и методов для хранения учётных данных жертв Trickbot.
Инфраструктуре TrickBot был нанесён значительный ущерб совместными усилиями Киберкомандования США и Microsoft. Они смогли устранить 94% серверов управления и контроля (C2). Все новые серверы также были удалены.
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Однако это были только временные победы. Вирус оказался устойчивым к действиям правоохранительных органов. Операторы нанесли ответный удар, изменив методы и разместив вредоносное ПО на других криминальных серверах, которые используют маршрутизаторы Mikrotik.
Витте грозит 90 лет лишения свободы, если она будет признана виновной по всем пунктам обвинения.
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