Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Oppo A53 взорвался в кармане владельца и травмировал его ноги

Батареи мобильных устройств по-прежнему могут быть опасными
[ ] для раздела Блоги
6
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько лет назад компания Samsung выпустила неудачную линейку смартфонов, батареи которых нередко взрывались и загорались. В прошлом месяце обладатель iPhone 6 подал на Apple в суд, поскольку его смартфон взорвался и нанёс ему повреждения. Теперь произошла новая подобная история.

реклама

На этот раз в качестве ответчика предстоит выступать компании Oppo. В интернете появилось видео, на котором аппарат Oppo A53 взрывается в кармане его владельца из Индии. Пострадавший утверждает, что всегда заряжал аппарат зарядным устройством из комплекта поставки и не слишком сильно нагружал его, используя для телефонных звонков и чтения в интернете.

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

На видео показано, что смартфон куплен у производителя 9 месяцев назад, в августе прошлого года. Гарантия ещё не истекла. Взрыв аппарата привел к тому, что был разорван не только алюминиевый корпус смартфона с обратной стороны, но и пострадали обе ноги. От аппарата мало что осталось.

реклама


Компания Oppo пока не сделала заявления и не признала этот случай. Если история подтвердится, это будет далеко не лучшей рекламой для входящего в первую пятёрку по объёму поставок производителя.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны oppo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
29
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
41
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
33
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 150
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 65 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
7
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
70
16 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5
6
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
115
Предварительный список из 66 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 13
2
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
120
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
35
Российских держателей криптовалюты и майнеров попросят доказать законность владения активами
51
Флойд Мейвезер не смог выиграть бой против блогера, прорекламировал криптовалюту и получил $50 млн
6
Легион хакеров Anonymous объявил Илону Маску войну – подробности и опровержение
22
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 ощутимо подешевели в России – скидки до 50 000 рублей
26
Новая криптовалюта Automata выросла на 12 350% и сделала создателей миллионерами
15
Сотрудник Valve призвал к борьбе с бустерами в CS:GO
11
В идею постройки майнинг-фермы на солнечных панелях инвестировали 5 миллионов долларов
3
Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11
7
Хакеры из Anonymous подвергли общественному порицанию Илона Маска из-за обвала курса биткоина
12
Capcom может потерять более 12 миллионов долларов из-за подозрений в краже текстур для Resident Evil
8
В World Of Tanks стартовал второй этап тестирования обновления 1.13
7
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
90
Игры разных поколений: энтузиаст сравнил графику Far Cry 6 и Far Cry 5
20

Популярные статьи

7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
40
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
25
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
56
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
16
Necromunda Hired Gun: недоDoom
31
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
53
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
28

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
19:09
>(BSD) - UNIX в чистом виде Нет же, это не юникс в чистом виде, а попытка его переписать. >Лежит в основе Mac OS. В основе macos лежит nextstep. >POSIX-совместимый (Linux, например) Linux не имеет с...
AMD нанимает больше инженеров для оптимизации ядра Linux
Dima Khudyakov
19:05
ну про журналиста в моём комменте был сарказм, забыл кавычки)
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
Yuri Myakotin
19:04
Для дегенератов: валить нужно не "куда", а "кого"/"что". Государство валить до основания, и наслаждаться жизнью.
Российских держателей криптовалюты и майнеров попросят доказать законность владения активами
Вова Огонь
19:04
Она насасывает у оверклокерс за копейки - эквивалент кое-кого на трассе. Просто нашла хлебное место. Не журналист это.
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
jsth
19:03
Это потому что процессоры АМД тупо по сырой производительности быстрее, даже не смотря на полную оптимизацию под интел...
AMD нанимает больше инженеров для оптимизации ядра Linux
Lamerusha Lat
19:03
Всегда знал, что Oppo - го*но.
Oppo A53 взорвался в кармане владельца и травмировал его ноги
Renegade1979
19:03
Как говорил квантовый физик Ваас, безумие это шестой год повторять что их там ихтамнет, получая тот же результат, сцанкции за то что они ихтамйесть
Игры разных поколений: энтузиаст сравнил графику Far Cry 6 и Far Cry 5
Виталий Shokerxxx
19:01
хз даже самый дешмань смарты при перегреве отрубаются.
Oppo A53 взорвался в кармане владельца и травмировал его ноги
Dima Khudyakov
19:01
Вот тебе ответ на вопрос "зачем раз в неделю переделывать скриншоты с полок магазинов с этими неадекватными ценами?"
Бюджетные игровые видеокарты возвращаются – GeForce 2060 и GeForce 1650 появились в магазинах РФ
Evgeniy Som
19:01
Ты с какой луны свалился? У США флот в разы сильнее нашего а если к нему еще и флот НАТО добавить то наш и заметить будет сложно. Наш древний авианосец просто мелочь по сравнению с их последними модиф...
Китайские власти добавили приложения Microsoft Office в список вредоносного программного обеспечения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем