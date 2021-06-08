Oppo A53 взорвался в кармане владельца и травмировал его ноги
Несколько лет назад компания Samsung выпустила неудачную линейку смартфонов, батареи которых нередко взрывались и загорались. В прошлом месяце обладатель iPhone 6 подал на Apple в суд, поскольку его смартфон взорвался и нанёс ему повреждения. Теперь произошла новая подобная история.
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На этот раз в качестве ответчика предстоит выступать компании Oppo. В интернете появилось видео, на котором аппарат Oppo A53 взрывается в кармане его владельца из Индии. Пострадавший утверждает, что всегда заряжал аппарат зарядным устройством из комплекта поставки и не слишком сильно нагружал его, используя для телефонных звонков и чтения в интернете.
На видео показано, что смартфон куплен у производителя 9 месяцев назад, в августе прошлого года. Гарантия ещё не истекла. Взрыв аппарата привел к тому, что был разорван не только алюминиевый корпус смартфона с обратной стороны, но и пострадали обе ноги. От аппарата мало что осталось.
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Компания Oppo пока не сделала заявления и не признала этот случай. Если история подтвердится, это будет далеко не лучшей рекламой для входящего в первую пятёрку по объёму поставок производителя.
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