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Технология AMD FidelityFX Super Resolution появится на персональных компьютерах 22 июня. Произойдёт это и на игровых консолях нынешнего поколения, в первую очередь на Xbox Series X/S. Microsoft и AMD совместно работают над реализацией этого плана. Остаётся дождаться, когда исчезнет дефицит консолей и появятся игры с применением данной функциональности.

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В этом году AMD представила ответ на технологию Nvidia DLSS под названием FidelityFX Super Resolution. Это попытка масштабировать игры от более низкого разрешения до более высокого, обеспечивая повышенную производительность без значительной потери качества изображения, а в идеальном случае с полным сохранением качества.

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Недавно можно было увидеть работу этой технологии на видеокарте Radeon 6800 XT в рамках программы AMD GPUOpen. Она должна работать на графических процессорах AMD и Nvidia без поддержки DLSS, как в серии GeForce 10. AMD говорит о поддержке видеокарт линеек RX Vega, RX 500, RX 5000 и RX 6000, всех APU Ryzen с графикой Radeon.

Microsoft тоже хочет поучаствовать в повышении производительности Xbox Series X и Series S, давая возможность играть на разрешении 4К без потери частоты кадров. На компьютерах функция имеет четыре режима: производительность, сбалансированный, качество и сверхкачество. В последнем случае разрешение будет близким к исходному, а частота кадров вырастет на 60%. Разработчики игр должны будут внедрять поддержку этой технологии, чему и должна поспособствовать Microsoft.

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Игровые студии полагают, что влияние FSR на оптимизацию игр невозможно переоценить. Получив прирост производительности, можно будет направить ресурсы на улучшение качества графики. Современные консоли пока продолжают испытывать трудности с получением 60 кадров/с на разрешении 4K, особенно если активна трассировка лучей.



