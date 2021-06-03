Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book Go на новых процессорах Snapdragon
Компания Samsung в четверг представила ряд новых ноутбуков семейства Galaxy Book, на этот раз на процессорах на архитектуре ARM. Наиболее дешёвая модель Galaxy Book Go использует в своей работе недавно анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, версия с поддержкой стандарта 5G использует прошлогодний процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G.
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Стоимость этого устройства составляет от $349 и продажи начнутся уже в этом месяце. Объём оперативной памяти 4 или 8 ГБ, хранилища стандарта eUFS 64 или 128 ГБ. Применяется экран LCD размером 14 дюймов с разрешением 1080p, вес устройства 1,38 кг. Ёмкость батареи равна 42,3 Вт*ч, петли поворачиваются на 180 градусов, поддерживается звук Dolby Atmos.
Для подключения применяются стандарты связи Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и LTE. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 25 Вт. Есть два порта USB-C, один USB-A, разъём для наушников 3,5 мм, веб-камера 720p и слот для карт памяти microSD.
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Версия 5G имеет те же характеристики, за исключением процессора и стандартов связи. Корпус в обоих случаях серебряного цвета. Оба ноутбука поставляются с предустановленным Samsung TV Plus и обещают защиту военного уровня. Более производительное устройство Galaxy Book Go 5G обещано позднее в этом году, но цена не называется.
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