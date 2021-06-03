iPhone 13 могут стать толще из-за более крупных батарей
На этой неделе появилась информация о том, что Apple может увеличить ёмкость батарей смартфонов серии iPhone 13. Поскольку ожидается использование экранов с частотой обновления 120 Гц, для сохранения хотя бы существующей продолжительности работы потребуется большая ёмкость батарей.
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В результате может оказаться, что толщина корпусов iPhone 13 увеличится по сравнению с iPhone 12. Для более крупных батарей нужно больше места, которого в мобильных устройствах всегда не хватает. Пока это неофициальная информация и Apple по традиции хранит молчание.
В состав серии iPhone 13 войдут четыре смартфона. Все они выйдут на смену четырём прошлогодним аппаратам iPhone 12. Это означает появление моделей iPhone 13 mini, iPhone 13 и iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
Возможно, iPhone mini выпустят в последний раз, поскольку Apple недовольна объёмами продаж этого варианта смартфона. В настоящее время наиболее продаваемый iPhone обладает экраном с диагональю 6,1 дюйма, тогда как в iPhone 12 mini экран 5,4 дюйма.
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