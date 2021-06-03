Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На этой неделе появилась информация о том, что Apple может увеличить ёмкость батарей смартфонов серии iPhone 13. Поскольку ожидается использование экранов с частотой обновления 120 Гц, для сохранения хотя бы существующей продолжительности работы потребуется большая ёмкость батарей.

реклама

В результате может оказаться, что толщина корпусов iPhone 13 увеличится по сравнению с iPhone 12. Для более крупных батарей нужно больше места, которого в мобильных устройствах всегда не хватает. Пока это неофициальная информация и Apple по традиции хранит молчание.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

В состав серии iPhone 13 войдут четыре смартфона. Все они выйдут на смену четырём прошлогодним аппаратам iPhone 12. Это означает появление моделей iPhone 13 mini, iPhone 13 и iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Возможно, iPhone mini выпустят в последний раз, поскольку Apple недовольна объёмами продаж этого варианта смартфона. В настоящее время наиболее продаваемый iPhone обладает экраном с диагональю 6,1 дюйма, тогда как в iPhone 12 mini экран 5,4 дюйма.

реклама



