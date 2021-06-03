Microsoft анонсирует следующее поколение Windows на виртуальном мероприятии 24 июня
После демонстрации следующего поколения Windows на конференции для разработчиков Microsoft Build на прошлой неделе компания собирается официально представить новую версию системы 24 июня в 18:00 по московскому времени. На конференции генеральный директор Microsoft Сатья Наделла поделился своими впечатлениями от системы. По его словам, это будет самое крупное обновление Windows за последние 10 лет.
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Слухов по этому вопросу как всегда было немало. В октябре начала появляться информация о радикальной переработке пользовательского интерфейса Windows 10 в версии с кодовым именем Sun Valley. Она должна быть представлена нынешней осенью. Тогда ещё ожидали появления в нынешнем году системы Windows 10X, но в итоге Microsoft бросила её разработку. Теперь нет уверенности в том, что обновлённый пользовательский интерфейс будет представлен именно осенью.
Некоторые наработки уже попадают в предварительные сборки в программе тестирования Windows Insider в канале разработчиков. Поскольку инсайдеры теперь получают сборки и из релизной ветви, большинство этих изменений могут не появиться в финальной версии системы в нынешнем году. Желающие уже могли познакомиться с новыми иконками проводника и некоторых предустановленных приложений. Microsoft не слишком распространяется по поводу будущих изменений Windows 10, поэтому остаётся только ждать.
Некоторые наработки из так и не выпущенной Windows 10X могут добраться до Windows 10. Таким образом, операционная система останется единой.
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