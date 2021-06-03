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После демонстрации следующего поколения Windows на конференции для разработчиков Microsoft Build на прошлой неделе компания собирается официально представить новую версию системы 24 июня в 18:00 по московскому времени. На конференции генеральный директор Microsoft Сатья Наделла поделился своими впечатлениями от системы. По его словам, это будет самое крупное обновление Windows за последние 10 лет.

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Слухов по этому вопросу как всегда было немало. В октябре начала появляться информация о радикальной переработке пользовательского интерфейса Windows 10 в версии с кодовым именем Sun Valley. Она должна быть представлена нынешней осенью. Тогда ещё ожидали появления в нынешнем году системы Windows 10X, но в итоге Microsoft бросила её разработку. Теперь нет уверенности в том, что обновлённый пользовательский интерфейс будет представлен именно осенью.

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Некоторые наработки уже попадают в предварительные сборки в программе тестирования Windows Insider в канале разработчиков. Поскольку инсайдеры теперь получают сборки и из релизной ветви, большинство этих изменений могут не появиться в финальной версии системы в нынешнем году. Желающие уже могли познакомиться с новыми иконками проводника и некоторых предустановленных приложений. Microsoft не слишком распространяется по поводу будущих изменений Windows 10, поэтому остаётся только ждать.

Некоторые наработки из так и не выпущенной Windows 10X могут добраться до Windows 10. Таким образом, операционная система останется единой.

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