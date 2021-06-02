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Пару недель назад популярное в последнее время приложение Clubhouse стало доступным на Android. При этом по-прежнему требуется приглашение от действующего участника системы, чтобы вступить в неё. В минувшее воскресенье представители приложения рассказали о некоторых статистических данных.

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В частности, было сказано, что число пользователей превышает 2 млн. Неделей ранее число пользователей на Android было 1 млн.

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Приложение появилось в марте прошлого года на устройствах Apple и долго оставался эксклюзивным для них. Число пользователей на iOS превысило 10 млн человек. Можно не сомневаться, что поскольку в целом в мире Android-смартфонов больше, чем iPhone, соотношение скоро поменяется.

Тем более что было сказано, что нынешним летом появится возможность присоединяться к приложению без приглашений. Это означает, что число пользователей может начать расти быстрыми темпами. Чтобы подготовиться к этому, в ближайших обновлениях разработчики собираются поработать над оптимизацией и устранением возможных ошибок.

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Конкуренция в этом сегменте растёт. Многие популярные в интернете компании обратили внимание на успех Clubhouse и предлагают аналогичные сервисы.



