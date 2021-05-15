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Уже неоднократно сообщалось, что рынок персональных компьютеров в последние кварталы демонстрирует рост. Спрос до сих пор остаётся высоким, поскольку пандемия продолжается. Правда, удовлетворить этот спрос может помешать дефицит чипов. Очередная статистика от Strategy Analytics показывает, что ноутбуки являются частью высокого спроса на компьютеры. Самый большой рост демонстрируют хромбуки.

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Неожиданный переход от традиционной работы к работе и учёбе на дому привёл к самому крупному за последнее десятилетие росту популярности компьютеров. Чистая прибыль их производителей заметно выросла, поэтому остаётся только удовлетворять растущий спрос. Спрос на ноутбуки оказался особенно высоким, поэтому у производителей начинают заканчиваться компоненты.

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Несмотря на глобальный дефицит чипов, в число которых входят чипы драйвера экрана по цене $1, в первом квартале было выпущено 37,8 млн ноутбуков. По сравнению с первым кварталом прошлого года это означает рост на 81%. Поставки ноутбуков превышают рост рынка компьютеров в целом на 55%.

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Директор Strategy Analytics Эрик Смит отмечает, что производители сумели выполнить заказы раньше ожидаемых сроков. Этому достижению не помешал даже спрос со стороны майнеров, которые приобретают ноутбуки с видеокартами RTX Ampere, поскольку отдельных видеокарт в продаже не найти. Образовательные учреждения в разных странах приобретают хромбуки в невиданных прежде масштабах.

По объёму поставок продолжает лидировать Lenovo, улучшив результат прошлого года почти в два раза. Компания выпустила более 16 млн ноутбуков и доля рынка у неё слегка не дотягивает до 24%. HP и Dell идут следом с объёмом поставок 15,4 млн и 10 млн. Dell продемонстрировала рост на 37%, её доля рынка снизилась с 19,2% год назад до 14,6% сейчас.

Apple выпустила 5,7 млн ноутбуков, в результате чего её выручка оказалась рекордной и составила $9,1 млрд. Несложные расчёты показывают, что средняя стоимость ноутбуков Apple составляет почти $1600.

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Объём продаж хромбуков вырос на 174% и достиг 12,1 млн. Это больше, чем было выпущено остальных ноутбуков. Каждый третий ноутбук выпускает компания HP.



