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Желающие купить недорогой и качественный планшет на Android в первых рядах смотрят на продукты компании Lenovo. В своё время она приобрела Motorola ради выхода на рынок США со своими смартфонами. При этом планшеты она выпускает тоже весьма неплохие.

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Конечно, популярность её планшетов в США не сравнится с iPad. Однако, они являются хорошим вариантом для тех, кто хочет планшет на Android и не хочет много платить за планшеты Samsung. Скоро Lenovo выпустит новую модель, в которой будет нечто интересное.

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Точнее говоря, планшет Lenovo Tab M10 уже существует. Это планшет средней ценовой категории. Теперь в базе данных Google Play Console была обнаружена его разновидность с поддержкой стандарта связи 5G.

В отличие от прежней модели на процессоре MediaTek, новый вариант будет оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G. Объём оперативной памяти у него вырастет до 6 Гб с прежних 4 Гб, если верить Geekbench.

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Планшет будет обладать экраном с диагональю 10 дюймов и разрешением 1200 х 1920. Точная дата его анонса неизвестна, но ждать вряд ли предстоит долго.



