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Apple настроила против себя немало крупных игроков технологического рынка. В последней версии iOS слежка за пользователями на сайтах по умолчанию выключена. Они должны включить её самостоятельно. Зарабатывающим на рекламе компаниям вроде Facebook это крайне не понравилось.

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Таргетированная реклама приносит рекламодателям больше доход, которые они не хотят терять. Facebook и Instagram присылают пользователям окна с просьбой включить отслеживание, иначе они обещают сделать свои сервисы платными. Звучит как угроза.

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Facebook пишет, что её экран отображается вместе с экраном Apple. Там описывается информация относительно использования персонализированной рекламы, которая якобы призвана поддерживать малый бизнес и разрешать бесплатные приложения. Саму Facebook малым бизнесом назвать никак невозможно.

Между тем, Apple не разрешает просить пользователей включить отслеживание в качестве поощрения. Если приложения продолжат нарушать правила магазина App Store, они могут быть удалены из него. Будет интересно понаблюдать, произойдёт ли подобное столкновение между двумя гигантами. В таком случае Apple придётся вести войну на несколько фронтов. В данный момент она судится с Epic Games.

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