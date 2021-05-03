Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

По данным известного аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple представит новые планшеты iPad mini 6 не раньше второго полугодия. Про его появление в нынешнем году информация ходила уже давно. Раньше говорилось, что релиз планшета могут перенести на чуть более поздний срок.

реклама

По словам аналитика, связанные с пандемией изменения и распространение дистанционной работы привели к повышению спроса на планшеты. Поскольку iPad являются самыми популярными планшетами мира, их это затронуло в большей степени.





анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Размер iPad 6 Mini может вырасти, но сам форм-фактор останется прежним. Ожидается сохранение кнопки Touch ID с толстыми рамками вокруг. Это устройство можно считать планшетом iPad 8-го поколения.

реклама

В нём ожидается и разъём Lightning вместо перехода на USB-C. Таким образом, это разъём сохраняется только в обычном iPad и iPad mini.

Также ведётся разработка iPad mini с экраном mini-LED. Пока подобным дисплеем обладает только последнее поколение iPad Pro с экраном 12,9 дюйма.