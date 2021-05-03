Выход iPad mini 6 перенесли на второе полугодие
По данным известного аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple представит новые планшеты iPad mini 6 не раньше второго полугодия. Про его появление в нынешнем году информация ходила уже давно. Раньше говорилось, что релиз планшета могут перенести на чуть более поздний срок.
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По словам аналитика, связанные с пандемией изменения и распространение дистанционной работы привели к повышению спроса на планшеты. Поскольку iPad являются самыми популярными планшетами мира, их это затронуло в большей степени.
Размер iPad 6 Mini может вырасти, но сам форм-фактор останется прежним. Ожидается сохранение кнопки Touch ID с толстыми рамками вокруг. Это устройство можно считать планшетом iPad 8-го поколения.
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В нём ожидается и разъём Lightning вместо перехода на USB-C. Таким образом, это разъём сохраняется только в обычном iPad и iPad mini.
Также ведётся разработка iPad mini с экраном mini-LED. Пока подобным дисплеем обладает только последнее поколение iPad Pro с экраном 12,9 дюйма.
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