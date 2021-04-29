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В последнее время компания Xiaomi находится на подъёме, как и весь рынок смартфонов после спада по причине пандемии COVID-19. Ранее фирма Strategy Analytics сообщала, что Xiaomi заняла третье место по объёму поставок на мировом рынке смартфонов по итогам первого квартала. Отставание от Apple составляет всего 2%. Другая статистика говорит, что дела у Xiaomi даже лучше.

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Фирма Canalys опубликовала отчёт о глобальном рынке смартфонов за первый квартал 2021 года. Там утверждается, что Xiaomi показала лучший результат в своей истории. Объём поставок по сравнению с этим же кварталом прошлого года вырос на 62%. Китайский производитель занял третье место с 49 млн выпущенных аппаратов, что составляет 14% рынка.

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На втором месте идёт Apple с количеством выпущенных смартфонов 52,4 млн и доля рынка у неё 15%. Разница между двумя производителями сейчас минимальная, поэтому Xiaomi может обойти своего американского конкурента. При наличии смартфонов по более низким ценам наверняка так и произойдёт.

«Конкуренты предлагают более высокую маржу для каналов сбыта, но объём продаж Xiaomi даёт дистрибьюторам больше возможностей для заработка, чем у конкурентов. Гонка ещё не окончена. Oppo и Vivo идут по пятам и продают аппараты средней ценовой категории во многих регионах».

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При этом Xiaomi выпускает всё больше флагманских моделей вроде Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra, прибыльность которых выше.

Лидирует на рынке Samsung с долей 22% и количеством поставленных смартфонов 76,5 млн. Рост за год у неё составил 28%. В пятёрку входят Oppo и Vivo с долями 11% и 10%, рост 60% и 48% соответственно.

Что касается LG, её уход с рынка смартфонов по мнению аналитиков даёт шанс производителям вроде Motorola, ZTE, TCL и Nokia.

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