Xiaomi показала рекордный объём поставок смартфонов за квартал
В последнее время компания Xiaomi находится на подъёме, как и весь рынок смартфонов после спада по причине пандемии COVID-19. Ранее фирма Strategy Analytics сообщала, что Xiaomi заняла третье место по объёму поставок на мировом рынке смартфонов по итогам первого квартала. Отставание от Apple составляет всего 2%. Другая статистика говорит, что дела у Xiaomi даже лучше.
реклама
Фирма Canalys опубликовала отчёт о глобальном рынке смартфонов за первый квартал 2021 года. Там утверждается, что Xiaomi показала лучший результат в своей истории. Объём поставок по сравнению с этим же кварталом прошлого года вырос на 62%. Китайский производитель занял третье место с 49 млн выпущенных аппаратов, что составляет 14% рынка.
На втором месте идёт Apple с количеством выпущенных смартфонов 52,4 млн и доля рынка у неё 15%. Разница между двумя производителями сейчас минимальная, поэтому Xiaomi может обойти своего американского конкурента. При наличии смартфонов по более низким ценам наверняка так и произойдёт.
«Конкуренты предлагают более высокую маржу для каналов сбыта, но объём продаж Xiaomi даёт дистрибьюторам больше возможностей для заработка, чем у конкурентов. Гонка ещё не окончена. Oppo и Vivo идут по пятам и продают аппараты средней ценовой категории во многих регионах».
реклама
При этом Xiaomi выпускает всё больше флагманских моделей вроде Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra, прибыльность которых выше.
Лидирует на рынке Samsung с долей 22% и количеством поставленных смартфонов 76,5 млн. Рост за год у неё составил 28%. В пятёрку входят Oppo и Vivo с долями 11% и 10%, рост 60% и 48% соответственно.
Что касается LG, её уход с рынка смартфонов по мнению аналитиков даёт шанс производителям вроде Motorola, ZTE, TCL и Nokia.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила