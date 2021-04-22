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Магазин Google Play Store не является непогрешимым в плане безопасности. При этом нельзя сказать, что Google не предпринимает никаких мер по улучшению ситуации. Чтобы пользователи не сомневались в её усилиях, Google опубликовала различные методы борьбы с вредоносными приложениями и разработчиками по итогам 2020 года.

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В прошлом году магазин ежедневно сканировал более 100 млрд установленных на пользовательских устройствах приложений. Для этого применяется представленная в 2017 году функция Play Protect. В 2020 году как никогда велико было количество фальшивых новостей, чему поспособствовали президентские выборы в США. Ещё одним популярным методом обмана была связанная с коронавирусом и вакцинами информация. В результате борьба с дезинформацией стала актуальной как никогда прежде.

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Google требовала, чтобы приложения с высокой степенью ответственности, вроде показывающих информацию о местах тестирования на COVID-19, должны отвечать высоким стандартам конфиденциальности пользовательских данных и получать одобрение государственных и медицинских властей. Были представлены новые руководства для новостных приложений. Для президентских выборов были выделены отдельные команды и механизмы защиты.

Алгоритмы машинного обучения Google смогли предотвратить попадание в магазин более 962000 приложений. Все они нарушали те или иные правила магазина. Были заблокированы аккаунты 119000 разработчиков вредоносных и спонсорских приложений.

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Также проверялись приложения, которые в фоновом режиме запрашивают доступ к сведениям о местоположении. Разработчики должны отчитаться, для чего приложениям нужна эта информация. В противном случае приложения удаляются из магазина.

В Play Store появилась новая вкладка. В ней содержатся одобренные учителями приложения с рекомендациями от экспертов и консультантов.

Google обещает продолжить расширять усилия по предотвращению попадания в магазин вредоносных приложений. За счёт этого она хочет добиться доверия как со стороны пользователей, так и для разработчиков. Компания утверждает, что её усилия за последние годы привели к росту уровня удовлетворения среди разработчиков и уменьшению числа апелляций.