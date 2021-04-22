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Операционная система Android 12 была анонсирована компанией Google в феврале нынешнего года. Тогда же появилась первая предварительная версия для разработчиков. В среду Google выпустила Android 12 Developer Preview 3 на своих аппаратах Pixel. Первая бета-версия должна быть представлена в мае.

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Среди новинок очередной версии можно назвать визуальные улучшения запуска приложений. Будет отображаться экран с иконкой приложения, после чего оно открывается. Google хочет сделать более единообразный дизайн приложений, но разработчики сторонних программ смогут вносить собственные изменения при помощи SplashScreen API.

Предлагается новый шаблон для уведомлений о звонках, чтобы их было лучше видно и чтобы они были больше похожи на другие уведомления. Разработчики приложений с использованием номеронабирателя могут задействовать шаблон CallStyle для создания уведомлений.

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Если приложения способны обходить ограничения на отправку уведомлений, они смогут воспользоваться новым предлагаемым Google разрешением. Пользователи будут видеть эту настройку и смогут отключить её для каждого приложения.

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Были усовершенствованы интернет-ссылки. Раньше подобные ссылки открывались в браузере по умолчанию без вариантов. Если разработчики приложений хотят, чтобы ссылки открывались внутри этих приложений, им необходимо использовать App Links.

Был расширен тактильный отклик для элементов пользовательского интерфейса в играх. Google сотрудничала с производителями устройств, чтобы в полной мере задействовать их аппаратные возможности для лучшего тактильного отклика.

Среди незаметных для пользователей изменений можно назвать отказ от RenderScript в пользу интерфейса Vulkan. Было улучшено кодирование видео при помощи стандартных ключей для управления параметрами квантования видео (QP).

Многие производители включают в свои устройства собственные эффекты камер, вроде эффекта Боке и HDR. В новой Android доступ к ним будет даваться через библиотеку CameraX. Если производитель не проработает эти эффекты самостоятельно, приложение камеры по умолчанию будет реализовать эффекты через CameraX.

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В последних смартфонах четыре задние камеры с высоким разрешением встречаются всё чаще. Для них Google представила новые интерфейсы прикладного программирования. Ускорители машинного обучения и нейронных сетей будут расходовать меньше ресурсов и теперь не связаны с релизами Android.

Улучшена диагностика падений предустановленных приложений. Они получают доступ к файлам дампа для детальной отладки. Также расширена гибкость настроек резервного копирования. Можно создавать резервные копии для Google Диска или передавать их между устройствами. Для обеспечения такой возможности разработчикам приложений потребуются минимальные изменения в коде. Обновлён формат конфигурации XML, давая возможность задавать разные настройки для резервного копирования в облаке и при переносе между устройствами. Например, если объём облачного хранилища ограничен, можно не включать в копии самые крупные файлы, но передавать их между устройствами. Также можно ставить разные правила шифрования данных.

Android 12 Developer Preview 3 сейчас доступна на устройствах Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a/4a 5G и Pixel 5. Если на них уже были установлены предыдущие предварительные версии для разработчиков, обновление будет выполнено автоматически.