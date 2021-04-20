Strategy Analytics назвала статистику рынка смартфонов за первый квартал
Первый квартал 2020 года ознаменовался серьёзным спадом на рынке смартфонов, когда пандемия COVID-19 начала влиять на производство и продажу устройств. Во второй половине прошлого года началось резкое восстановление, которое продолжилось в первом квартале нынешнего года.
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Фирма Strategy Analytics сообщает, что поставки смартфонов выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было выпущено 340 млн аппаратов против 275 млн годом ранее. Все пять ведущих производителей показали двузначный рост.
Samsung лидирует в минувшем квартале с долей рынка 23% и ростом на 32% в годовом исчислении. На втором месте располагается Apple с 17% долей (+44%). Успехи Samsung относятся к аппаратам серий Galaxy S21 и Galaxy A (включая 5G).
Компания Xiaomi занимает третье место, показав рост на 80% за год, и доля рынка у неё сейчас 15%. Эти результаты были достигнуты благодаря хорошим продажам в Китае и Индии, а также расширению деятельности в Африке, Европе и Латинской Америке. Разрыв между Apple и Xiaomi всего около 2%, поэтому при сохранении подобной динамики китайская компания может выйти на второе место.
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Бренды BBK Oppo и Vivo замыкают пятёрку лидеров, имея долю рынка по 11% и показав рост на 68% и 85% соответственно.
Главным неудачником считается Huawei. Год назад она занимала второе место по объёму поставок, а теперь выпала из пятёрки лидеров. Это большой шаг назад для компании, которая ещё недавно была лидером.
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