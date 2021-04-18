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При покупке процессора выбор простой - AMD или Intel. Не так давно Intel лидировала во всех ценовых категориях. В последние годы AMD порадовала покупателей процессорами Ryzen. В данный момент невозможно однозначно заявить, что одна компания лучше другой, по крайней мере, если вы не фанат.

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Что может предложить AMD

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Среди флагманских процессоров у компании несколько вариантов. Для игр лучше всего брать Ryzen 9 5950X или варианты попроще Ryzen 9 5900X и 7 5800X. Если нужна встроенная графика, недавно появились Ryzen 7 5700G и 7 5700GE. Флагманы Ryzen серий 3000 и серии 4000G для OEM-производителей также неплохие.

Если нужна скорость, есть Threadripper. Сейчас флагманом является Threadripper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками. Скоро выпустят Threadripper 4-го поколения.

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Впрочем, настоящая популярность приходит к производителю качественных продуктов начальной и средней ценовых категорий. Среди таких процессоров можно назвать Ryzen 5 5600X и более старые от Ryzen 7 3800X до Ryzen 3 3100.

Со встроенной графикой рекомендуются Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G из недавних APU серии 5000, а также представители серии 4000 для OEM-производителей. В самой начальной ценовой категории предлагаются процессоры Athlon Gold и Silver.

В сегменте видеокарт AMD конкурирует не с Intel, поэтому её преимущество очевидно. Последними моделями являются Radeon RX6000. Удачи вам в их поиске в магазинах по вменяемым ценам.

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AMD выпускает в первую очередь потребительские процессоры, но есть у неё и корпоративные модели. Это серверные AMD EPYC и ускорители AMD Instinct серии MI. Варианты Pro обычно являются эквивалентами потребительских процессоров, которые используются в OEM-системах. Недавно AMD приобрела Xilinx (FPGA и сетевые технологии) и конкуренция должна стать ещё интереснее.

Что может предложить Intel

Intel выпускает заметно больше продуктов. Её процессоры представлены практически в любом ценовом диапазоне. Далеко не все они являются лидерами по соотношению цены и качества, но интересные варианты всё равно есть.

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На территории флагманов имеются три серии. На самом верху Intel Core серии X, полностью разблокированные версии флагманских чипов Core i9. Лидирует здесь сейчас Core i9-10900X.

В этой серии процессоры 11-го поколения пока не выпустили, в отличие от Core i9 и i7. Флагманом является Core i9-11900K на техпроцессе 14 нм. В линейке i7 новинкой является Core i7-11700K.

Дешевле стоят Core i5 и i3. В 11-м поколении есть интересные модели i5-11600K и i3-1115G4. Многих представителей этих линеек найти в продаже проще, чем чипы AMD.

Дешевле всего стоят процессоры Pentium. Есть 11-е поколение Pentium Gold и Silver, а также Celeron G. Такой богатый выбор позволяет получить большее разнообразие при сборке компьютера по минимальной цене по сравнению с AMD.

После многих лет создания заведомо плохой встроенной графики Intel собралась заняться реальными видеокартами. Правда, сейчас Intel Iris Xe не впечатляет и пока предназначается только для OEM-систем. Если удастся исправить проблемы с производством, графические процессоры Intel могут стать более распространёнными.

Масштабы Intel значительно больше, чем у AMD. Поэтому и продуктов у неё больше, чем только процессоры для домашних ПК. Среди серверных моделей предлагается бренд Xeon. Бренд Atom раньше содержал процессоры для систем с низким энергопотреблением, а теперь используется на нижнем уровне её серверных и сетевых решений. Есть линейка Movidius с ориентацией на ИИ, встроенные решения, NUC, устройства хранения данных и сетевые технологии.

Сейчас кажется, что AMD находится на подъёме, а Intel в кризисе, на много лет застряв на техпроцессе 14 нм. Приобретение AMD Xilinx позволяет выйти за рамки потребительских процессоров. Чтобы достичь размеров Intel, потребуется время, но это не выглядит невыполнимой задачей.

Впрочем, все эти философские рассуждения мало волнуют покупателей, которые стоят у прилавка и решают, какой процессор выбрать. Сейчас кажется, что чипы AMD являются лучшими вариантами. Процессоры Intel 11-го поколения оказались не особо интересными, но предложения AMD сложнее найти в продаже.