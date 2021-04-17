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В Apple App Store появилось несколько азартных игр, замаскированных под детские игры. Хотя азартные игры в целом не запрещены, в некоторых регионах на них есть ограничения. Приложения-казино, где ведутся эти азартные онлайн-игры, могут появляться в магазине приложений в странах вроде Италии и Турции, но до сих пор они не были доступны в США.

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Коста Элефтериу написал в Твиттере, что обнаружил плохо сделанное детское приложение под названием Jungle Runner 2k21. Это раннер, в котором пользователь управляет собирающей бананы и избегающей препятствий обезьяной. Таких игр тысячи, причём качеством повыше. Однако разработчика не волновало состояние игры, потому что это не было его основной целью.

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Разработчик Колин Малачи использовал игру, чтобы внедрить приложение для азартных игр в App Store в США. Это онлайн-казино, в котором можно играть на реальные деньги или криптовалюту. Приложение не использует внутреннюю платёжную систему Apple. Оно превращает игру с обезьянами в мобильное веб-приложение казино с помощью встроенного в приложение браузера. Некоторые обозреватели заявили, что купили кредиты для игры и их обманули, не выдав обещанный бонус за покупку.

Казино не появится, если не знать секрет: необходимо использовать VPN с турецким IP-адресом. После значок на главном экране останется прежним, но игра с обезьянами будет заменена турецким казино. Другое приложение от того же разработчика под названием «Magical Forest Puzzle» делает то же самое, но с другим казино. Apple удалила оба приложения после того, как сайт Gizmodo сообщил об этом в четверг вечером.

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Коста Элефтериу является разработчиком и основателем приложения-клавиатуры Apple Watch FlickType. Элефтериу находится в центре антимонопольного судебного процесса с Apple, который начался в прошлом месяце. В общем, Apple не относится к числу его любимых компаний.

Это не помешало ему раскрыть несколько многомиллионных мошенничеств, которые несколько месяцев проводятся в App Store. Одним было плохо сделанным астрономическое приложение, которое взимало с пользователей $10 в неделю. Отзывы были в большинстве своём отрицательными и указывали на мошенничество, однако приложение получило более 80000 пятизвездочных оценок, скорее всего поддельных.