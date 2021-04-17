Разработчики приложений для iOS скрывали казино в детских играх
В Apple App Store появилось несколько азартных игр, замаскированных под детские игры. Хотя азартные игры в целом не запрещены, в некоторых регионах на них есть ограничения. Приложения-казино, где ведутся эти азартные онлайн-игры, могут появляться в магазине приложений в странах вроде Италии и Турции, но до сих пор они не были доступны в США.
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Коста Элефтериу написал в Твиттере, что обнаружил плохо сделанное детское приложение под названием Jungle Runner 2k21. Это раннер, в котором пользователь управляет собирающей бананы и избегающей препятствий обезьяной. Таких игр тысячи, причём качеством повыше. Однако разработчика не волновало состояние игры, потому что это не было его основной целью.
Разработчик Колин Малачи использовал игру, чтобы внедрить приложение для азартных игр в App Store в США. Это онлайн-казино, в котором можно играть на реальные деньги или криптовалюту. Приложение не использует внутреннюю платёжную систему Apple. Оно превращает игру с обезьянами в мобильное веб-приложение казино с помощью встроенного в приложение браузера. Некоторые обозреватели заявили, что купили кредиты для игры и их обманули, не выдав обещанный бонус за покупку.
Казино не появится, если не знать секрет: необходимо использовать VPN с турецким IP-адресом. После значок на главном экране останется прежним, но игра с обезьянами будет заменена турецким казино. Другое приложение от того же разработчика под названием «Magical Forest Puzzle» делает то же самое, но с другим казино. Apple удалила оба приложения после того, как сайт Gizmodo сообщил об этом в четверг вечером.
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Коста Элефтериу является разработчиком и основателем приложения-клавиатуры Apple Watch FlickType. Элефтериу находится в центре антимонопольного судебного процесса с Apple, который начался в прошлом месяце. В общем, Apple не относится к числу его любимых компаний.
Это не помешало ему раскрыть несколько многомиллионных мошенничеств, которые несколько месяцев проводятся в App Store. Одним было плохо сделанным астрономическое приложение, которое взимало с пользователей $10 в неделю. Отзывы были в большинстве своём отрицательными и указывали на мошенничество, однако приложение получило более 80000 пятизвездочных оценок, скорее всего поддельных.
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