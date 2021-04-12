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Похоже, что провайдеры широкополосной связи могут стать ещё одной потенциальной жертвой глобального дефицита чипов. Проблемы в сетях поставок означают, что заказы на новые маршрутизаторы могут выполняться до 60 недель, что более чем вдвое превышает продолжительность предыдущих сроков ожидания.

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Поскольку миллионы людей зависят от стабильного подключения к интернету для работы из дома, нехватка маршрутизаторов будет очень некстати. Bloomberg делится подробностями, предоставленными знакомыми с ситуацией людьми. Они утверждают, что операторам связи называется время ожидания реализации заказов на новые маршрутизаторы до 60 недель. Это вдвое больше, чем в обычные времена.

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Пока маршрутизаторы у операторов связи остаются. Однако, по словам Карстена Гевеке, главы европейского регионального подразделения Zyxel Communications (тайваньского производителя маршрутизаторов), компании «несколько раз были очень близки к истощению запасов. И это всё ещё может произойти».

Пандемия и необходимость работать из дома по-разному воздействуют на интернет-провайдеров. Покрытие широкополосной связи остаётся проблемой для многих из них на территории США. Бесчисленное количество американцев не могут получить доступ к хорошей (или даже минимальной) скорости в своих домах. Однако нехватка маршрутизаторов сделала ситуацию ещё хуже.

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Даже уже изготовленные маршрутизаторы необязательно легко доберутся до потребителей. Недавно партия маршрутизаторов Zyxel застряла на корабле Evergreen, который перекрыл Суэцкий канал.

Дефицит чипов затрагивает всех, от Qualcomm до Apple. Анализ показывает, что он будет сохраняться и в 2022 или даже в 2023 году. Если у вас есть рабочий маршрутизатор, не стоит сейчас расставаться с ним ради покупки более современного.