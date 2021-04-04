Первые обзоры Intel Core i5-11400 называют его достойным конкурентом Ryzen 5 3600
С момента выпуска процессоров Ryzen 5000 AMD не уделяет пристального внимания тому сегменту рынка, в котором выпускала одни из наиболее продаваемых процессоров. В продаже есть Ryzen 5 3600, но пользователи надеются на новые модели в этом ценовом диапазоне, вспоминая R5 1600, 2600 и 3600. К сожалению, 5600X стоит дороже. Возможно, освободившуюся нишу займёт Intel, снизив цены на модели 10-го поколения и представив Core i5-11400 по привлекательной цене, особенно для геймеров.
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Выпустив i5-11400 с рекомендуемой ценой $184, Intel старается привлечь внимание потенциальных покупателей. Большинство обозревателей согласны, что 6-ядерные 12-поточные модели являются лучшим вариантом для тех, кто хотел бы использовать процессор как для работы, так и для игр. Они приносят значительные улучшения по сравнению со старыми 4-ядерными моделями i5, будучи при этом заметно дешевле процессоров с 8 и более ядрами.
Процессоры Intel этого поколения кажутся не самыми удачными. Core i5-11600k является достойной моделью, но флагманский i9-11900k разочаровал. Intel также предлагает Core i5-11400 с 6 ядрами и 12 потоками. Базовые характеристики почти идентичны i5-10400. Немного ниже базовая частота 2,6 ГГц, немного выше Turbo с 4,4 ГГц, тот же кеш и поддержка более быстрой памяти.
Благодаря улучшениям в архитектуре Core i5-11400 показывает хорошую производительность и в этой ценовой категории он кажется отличным выбором для геймеров. Хотя у него есть несколько слабых мест, как показано на видео. Это не самая высокая производительность, повышенное энергопотребление и отсутствие разгона.
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Желающие приобрести 6-ядерный, 12-поточный процессор и не желающие ждать DDR5 имеют немало вариантов производства Intel и AMD. Не менее важно то, что эти процессоры есть в магазинах, в отличие от видеокарт. Начать можно с i5-10400F или R5 2600, а для более требовательных геймеров есть новый Core i5-11400, который в США и Европе сейчас предлагаются дешевле по сравнению с R5 3600.
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