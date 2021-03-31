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В прошлом месяце инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung заменит собственную операционную систему Tizen на Wear OS в составе новых поколений смарт-часов. Эти часы ожидаются во втором квартале. Согласно новым сведениям, часы будут называться Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4. Это означает, что будет пропущено название Watch Active 3.

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Очередной слух от источника Макса Вайнбаха сообщает, что внутри последней версии приложения Galaxy Wear была обнаружена относящаяся к двум моделям часов под управлением Wear OS информация. Приложение Galaxy Wear содержало ссылки на новый плагин под кодовым названием water. В ссылках на него Вайнбах обнаружил два других кодовых названия: fresh и wise. Эти названия могут представлять новые модели часов, которые Samsung может выпустить в период с апреля по июнь.

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Причём же здесь Wear OS? Все вышеупомянутые ссылки сопровождались обозначением newos. Это может означать «новая ОС» или новая операционная система. Возможно, но весьма сомнительно, что Samsung говорит о другой системе, нежели Wear OS. Другое кодовое имя, обнаруженное Вайнбахом, merlot, может быть кодом процессора, на котором будут работать новые часы.

Ранее говорилось, что Google совместно с OnePlus работает над совершенствованием Wear OS. Хотя система Tizen неплохая и даёт Samsung возможность оставаться на втором месте среди производителей умных часов после Apple, отставание слишком велико. Tizen не предлагает такого большого количества приложений, как Wear OS. Возможно, именно ради этого Samsung и собирается сменить систему. Больше приложений может означать больший спрос на новые Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4.