Clubhouse для Android выпустят через пару месяцев
По словам со-основателя сервиса Clubhouse Пола Дэвисона, это популярное эксклюзивное приложение должно появиться на операционной системе Android через «пару месяцев». Дэвисон сообщил сроки выпуска на Android во время встречи Clubhouse Townhall. Эта встреча была опубликована на YouTube.
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Это не первая новость, где упоминается Clubhouse на Android. В январе в своём блоге компания сообщила, что планирует «скоро» предложить свой продукт на Android, но подробностей тогда не сообщалось. В прошлом месяце на CNBC была информация, что компания наняла разработчика программного обеспечения для Android, чтобы тот начал работу над приложением.
Популярность Clubhouse не осталась незамеченной среди крупных технологических компаний. В подобных случаях они стараются максимально быстро подавить конкурентов, прежде чем те слишком вырастут и станут угрозой. В феврале появились сведение, что Facebook работает над альтернативой Clubhouse. В конце прошлой недели приложение для обмена сообщениями Telegram в своём обновлении предложило аналогичную функциональность в каналах.
Пока конкуренты работают над своими продуктами, остаётся открытым вопрос, сохранит ли Clubhouse модель работы только по приглашениям или сделает доступ открытым для всех. С одной стороны, эксклюзивность может повысить его привлекательность, как это делает Apple высокими ценами на свои продукты. С другой стороны, открытые приложения конкурентов могут стать более популярными, чем Clubhouse.
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