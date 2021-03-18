Ценам на памяти NAND прогнозируют рост стоимости на 8% во втором квартале
Согласно очередному отчёту аналитиков, последствия временной остановки предприятия Samsung в Техасе скоро повлияют на всю индустрию чипов. В частности, во втором квартале результатом может стать увеличение стоимости флэш-памяти NAND на 3-8%.
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Налетевший на Техас в феврале сильный зимний шторм привёл к тому, что Samsung, NXP Semiconductors и Infineon Technologies остановили свои предприятия в городе Остин, чтобы перенаправить электричество на жилые дома. В прошлом перебои в подаче электроэнергии на промышленные предприятия сказывались на ценах на продукцию. Причина в том, что на возвращение к полному объёму производства нужно время. Фирма TrendForce сообщает, что фабрика Samsung Line S2 ещё не набрала полные обороты. По этой причине «поставки контроллеров флэш-памяти NAND в будущем могут оказаться под угрозой, в результате возможности Samsung по производству потребительских твердотельных накопителей будут ограничены».
TrendForce отмечает, что кроме ограниченного выпуска контроллеров флэш-памяти NAND нужно принимать во внимание огромный спрос на комплектующие со стороны производителей ноутбуков. Спрос на них значительно вырос по причине работы и учёбы на дому в условиях пандемии и задержек производства. Это усугубит дефицит потребительских SSD, что приведёт к увеличению контрактных цен на 3-8% во втором квартале.
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Ожидается, что на рынке корпоративных твердотельных накопителей во втором квартале спрос вырастет и стабилизируется благодаря увеличению закупок клиентами центров обработки данных и «предложениям китайских операторов связи, а также увеличению закупок ИТ-оборудования на малых и средних предприятиях по всему миру».
Продолжающийся избыток флэш-памяти NAND привёл к снижению цен на корпоративные твердотельные накопители на 10-15% в первом квартале, в то время как цены на клиентские твердотельные накопители упали на 5-10%. TrendForce полагает, что объём производства флэш-памяти NAND в следующем квартале вырастет на 10%, а Samsung, YMTC, SK Hynix и Intel увеличат свои производственные мощности.
Из-за ограниченного предложения контроллеров флэш-памяти NAND покупатели запасаются такими продуктами, как твердотельные накопители и eMMC. Данная тенденция должна сохраняться в течение некоторого времени.
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