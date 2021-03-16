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Пару недель назад была представлена линейка игровых смартфонов RedMagic 6 для китайского рынка. Теперь пришло время выпустить эти аппараты на международный рынок. Производитель сообщает, что RedMagic 6 и 6 Pro поступят в продажу в разных странах в апреле, а предварительные заказы начнут принимать 9 апреля.

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Традиционно для этой серии устройств RedMagic 6 обладает некоторыми передовыми технологиями. Например, это первый в мире смартфон с экраном с частотой 165 Гц, с частотой отклика на прикосновение одним пальцем 500 Гц и отклика на несколько пальцев 360 Гц. По-прежнему применяется панель Full HD+ AMOLED, диагональ которой выросла до 6,8 дюйма. В ней задействовали технологию CPHY-DSI, разработанную для приложений дополненной и виртуальной реальности. Она помогает снизить расход энергии на 50% и обладает сертификатом SGS для уменьшения нагрузки на глаза, смазывания картинки и частоты обновления.

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Система охлаждения снова является сильной стороной RedMagic. Вентилятор вращается на скорости до 20000 об/мин. Новая конструкция воздуховодов должна повысить коэффициент теплопередачи воздуха на 500%. В дополнение к этому медная фольга и испарительный отсек, соединённые термопастой, также призваны улучшить охлаждения. Обладатели модели Pro получат дополнительную пластину для отвода тепла на задней панели.





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Всё это предназначено для охлаждения процессора Snapdragon 888. Объём оперативной памяти составляет 12 Гб на RedMagic 6 и 16 Гб на RedMagic 6 Pro. Ёмкость батареи в обоих случаях 5050 мАч, мощность зарядки 66 Вт, хотя в комплект входит только зарядное устройство на 30 Вт. Это всё равно шаг вперёд, поскольку аппараты прошлого поколения довольствовались адаптером 18 Вт.

По-прежнему предлагаются сенсорные плечевые триггеры. Частота отклика на прикосновение у них 400 Гц. Имеется кнопка игрового режима и обновлённая версия Game Space. RedMagic использует оболочку Redmagic OS 4.0 поверх Android 11 с множеством улучшений производительности и энергоэффективности благодаря интеллектуальному планировщику CPU и GPU.

Сзади находятся три камеры. Основная обладает сенсором 64 Мп, ещё есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп.

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Продажи стартуют 15 апреля RedMagic 6 по цене $599, 599 евро и 509 фунтов с 12/256 Гб. RedMagic 6 Pro стоит $699, 699 евро и 599 фунтов с 16/256 Гб. Стандартный аппарат будет чёрного цвета, версия Pro серебряного.