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Тайваньский производитель смартфонов HTC редко радует покупателей новыми смартфонами. Последним из них в феврале стал представленный на Тайване HTC Desire 21 Pro 5G. Международная версия этой модели анонсирована до сих пор не была. В западных странах последними аппаратами этого производителя летом прошлого года стали Desire 20 Pro и U20 5G.

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После такого перерыва первым анонсированным не для Азии смартфоном HTC стал представитель серии Wildfire. Модель HTC Wildfire E3 анонсировали в России. Будет этот аппарат продаваться в других странах или нет, пока не сообщается.

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HTC Wildfire E3 обладает крупным экраном IPS диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и вырезом под переднюю камеру. Он работает на процессоре MediaTek Helio P22, ёмкость аккумулятора 4000 мАч, 4 Гб памяти, хранилище 64 и 128 Гб, сканер отпечатков пальцев сзади, можно поставить две SIM-карты. К сожалению, установлена система Android 10 вместо последней версии.

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Передняя камера обладает разрешением 13 Мп и апертурой f/2.0, поддерживается запись видео 720p. Сзади четыре камеры, из которых основная 13 Мп f/2.0 с автофокусом, сверхширокоугольная 8 Мп f/2.2 с фиксированным фокусом, макро 2 Мп f/2.4 с фиксированным фокусом и сенсор глубины 2 Мп f/2.4. На основную камеру можно записывать видео 1080p.

В плане внешнего вида аппарат ничем особым не выделяется. Технические характеристики также далеко не инновационные. Быть может, он будет пользоваться определённым спросом, если цена на него будет невысокой, но это пока неизвестно.