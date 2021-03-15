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Ожидается, что 8 апреля компания HMD Global представит несколько новых смартфонов Nokia. Среди них будут модели X10 и X20 с поддержкой стандарта связи 5G, но только ими дело не ограничится.

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Nokia G10 скорее всего будет анонсирован в тот же день. Судя по попавшим в сети характеристикам, это будет один из самых дешёвых смартфонов Nokia. Nokia G10 ожидается в синем и фиолетовом цвете и будет стоить около 140 евро.

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Одной из сильных сторон G10 может стать сочетание четырёх задних камер. Основная из них будет 48 Мп, сенсор глубины 2 Мп, сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера обладает разрешением 16 Мп, а сзади есть светодиодная вспышка.

Про процессор пока ничего неизвестно, кроме наличия в нём восьми вычислительных ядер. Аппарат будет предлагаться в версиях 3/32 Гб и 4/64 Гб памяти (поддерживаются карты microSD).

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Ещё здесь будет достаточно крупный экран HD+ размером 6,4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Аппарат выйдет на Android 11 и в него можно будет установить две SIM-карты.