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В прошлом существовало немало пиратских веб-сайтов, против которых подавали судебные иски о нарушении авторских прав. Сервисы VPN до сих пор избегали юридических последствий. Вскоре доберутся и до них, поскольку создатели нескольких фильмов подали два иска против бывших и нынешних владельцев LiquidVPN. Их обвиняют в поощрении и содействии пиратству.

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Группа связанных между собой кинопроизводителей подала в суд на распространителей файлов и создателей пиратских сайтов. Также они преследуют жителя Мичигана Дэвида Кокса и его компанию SMR Hosting, которая предположительно управляла LiquidVPN до начала 2019 года. В суд подают и на нынешних владельцев: пуэрториканскую компанию 1701 Management и её единственного акционера Чарльза Мушинского.

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Хотя VPN могут затруднить отслеживание действий людей в интернете, они обычно считаются нейтральными службами, которые не несут ответственности за действия своих пользователей. Но кинокомпании заявляют, что LiquidVPN активно продвигает свои услуги «с целью пиратства фильмов» и «несёт ответственность за прямое и сопутствующее нарушение авторских прав и нарушения закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA)».

В иске отмечается, что веб-сайт LiquidVPN утверждает, что сервис является «Лучшим VPN для обмена торрентами и P2P-файлами на сегодняшний день». Это утверждение располагается поверх изображения The Pirate Bay. Также есть целый раздел сайта, посвящённый Popcorn Time, бесплатному программному клиенту BitTorrent со встроенным медиаплеером.

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Реклама гласит: «Испытайте всё, что Popcorn Time может предложить в Соединённых Штатах и Великобритании. Исключите риски. Транслируйте контент анонимно. Зачем беспокоиться о жалобах от вашего интернет-провайдера, требованиях закона, угрозах и тюремном заключении за потоковую передачу твоего любимого телешоу».

Истцы требуют возмещения ущерба в размере до $150000 за каждый пиратский фильм, установленного законом возмещения ущерба в размере $25000 за предполагаемые нарушения DMCA и не только. Они также хотят, чтобы ответчики «заблокировали подписчикам доступ к печально известным пиратским веб-сайтам», «заблокировали порты 6881-6889» и приняли политику, которая «предусматривает быстрое отключение подписчиков, которые совершают повторные нарушения».