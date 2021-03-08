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Сообщения WhatsApp, хранящиеся в облаке, в ближайшее время станут чуть более безопасными. По словам источника сайта WABetaInfo, создатели сервиса работают над защитой паролем резервных копий онлайн-чатов на Android и iOS.

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Эта функция позволит пользователям защищать паролями свои базы данных онлайн-чатов, хранящиеся в Google Drive или iCloud, в том числе любые мультимедийные файлы. При восстановлении резервной копии на новом устройстве также будет запрашиваться пароль на доступ.

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WABetaInfo показывает изображения этой функциональности. Прежде чем включить шифрование, пользователям необходимо указать страну проживания и номер телефона. Пароли должны содержать не менее восьми символов, но не требуют специальных символов или цифр.

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WhatsApp уже поддерживает сквозное шифрование при переписке между пользователями. Эта защита не распространяется на старые чаты, хранящиеся на серверах Google или Apple.

Вопреки предстоящим изменениям условий конфиденциальности, новые функции WhatsApp призваны повысить безопасность пользователей. На прошлой неделе сообщалось, что вскоре в мессенджере могут появиться самоуничтожающиеся изображения. Конкуренты тоже не дремлют, пытаясь ловить момент и переманить пользователей WhatsApp. Telegram недавно представил простой способ импортировать историю чатов из WhatsApp.

Когда зашифрованные резервные копии чатов появятся в WhatsApp, пока неизвестно.