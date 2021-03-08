Reuters: Русские и китайские хакеры якобы украли данные разработки европейской вакцины
Поддерживаемые странами пытающиеся заполучить сведения о вакцине от коронавируса хакеры могут принести серьёзный вред. Reuters со ссылкой на газету De Volkskrant сообщает, что Россия и Китай начали кибератаки против Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) ещё в декабре. Им удалось заполучить в своё распоряжение документы на вакцины и лечение. По мнению источника данных, российские хакеры имели доступ к информации на протяжении более месяца. Им были интересны направления и объёмы закупок вакцины Pfizer/BioNTech.
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Китайские хакеры атаковали в первом полугодии, на начальных этапах распространения болезни, а Россия подключилась к атакам позже.
EMA обнаружила взлом в декабре, но не называла виновников и цели атак. Агентство говорит, что ведётся уголовное расследование, но отказалось давать комментарии по этому вопросу. Россия и Китай обычно отрицают любые хакерские кампании, невзирая на наличие доказательств.
На Западе никто не удивится, если Россия и Китай действительно виновны. Эти страны не в первый раз обвиняются в хакерских атаках. Считается также, что они используют свои вакцины против SARS-CoV-2 (Sputnik-V и SinoVac соответственно) как форму экономического и политического влияния. Быть может, полученные данные EMA могут быть применены, чтобы узнать, в каких странах потребность больше всего, чтобы предложить им свои вакцины.
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