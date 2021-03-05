Веб-версия Excel получила историю версий и другие значительные обновления
Microsoft объявила о крупном обновлении функциональности приложения Excel для веба. В первую очередь речь идёт об упрощении навигации по странице. Разработчики добавили кнопку «Все листы» в нижнем левом углу страницы, чтобы упростить выбор конкретного листа.
реклама
Веб-версия Microsoft Excel теперь также поддерживает сочетания клавиш, которые по умолчанию включены для всех пользователей. Вы можете увидеть все доступные горячие клавиши на вкладке «Справка».
«Excel в вебе теперь по умолчанию горячие клавиши. Они помогают перейти в Excel, а не в браузер. Чтобы узнать их, щёлкните вкладку «Справка» и выберите «Сочетания клавиш». По умолчанию активен флажок «Переопределить сочетания клавиш в браузере», пишет Microsoft.
Веб-версия Excel предлагает несколько вариантов изменения масштаба. Можно использовать сенсорные жесты, такие как сжатие и растягивание, CTRL + колесо мыши, щелчок и клавиши «плюс» и «минус» и даже предопределенное значение масштаба в правом нижнем углу.
реклама
Одной из наиболее интересных новинок является история версий. Она даст возможность возвращать прошлую версию документа даже в интернете. Такая возможность давно есть в локальном Excel, так что теперь веб-вариант навёрстывает отставание.
Нужно перейти по адресу Файл > Информация > История версий».
Всё это есть в веб-Excel уже сейчас и разработчики заявляют, что в разработке находятся другие важные новшества.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила