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Microsoft объявила о крупном обновлении функциональности приложения Excel для веба. В первую очередь речь идёт об упрощении навигации по странице. Разработчики добавили кнопку «Все листы» в нижнем левом углу страницы, чтобы упростить выбор конкретного листа.

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Веб-версия Microsoft Excel теперь также поддерживает сочетания клавиш, которые по умолчанию включены для всех пользователей. Вы можете увидеть все доступные горячие клавиши на вкладке «Справка».

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«Excel в вебе теперь по умолчанию горячие клавиши. Они помогают перейти в Excel, а не в браузер. Чтобы узнать их, щёлкните вкладку «Справка» и выберите «Сочетания клавиш». По умолчанию активен флажок «Переопределить сочетания клавиш в браузере», пишет Microsoft.

Веб-версия Excel предлагает несколько вариантов изменения масштаба. Можно использовать сенсорные жесты, такие как сжатие и растягивание, CTRL + колесо мыши, щелчок и клавиши «плюс» и «минус» и даже предопределенное значение масштаба в правом нижнем углу.

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Одной из наиболее интересных новинок является история версий. Она даст возможность возвращать прошлую версию документа даже в интернете. Такая возможность давно есть в локальном Excel, так что теперь веб-вариант навёрстывает отставание.

Нужно перейти по адресу Файл > Информация > История версий».

Всё это есть в веб-Excel уже сейчас и разработчики заявляют, что в разработке находятся другие важные новшества.