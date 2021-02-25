Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В недалеком будущем ожидается выпуск нескольких смартфонов линейки OnePlus 9. Характеристики моделей OnePlus 9 Pro и 9E уже появлялись в интернете, а между ними располагается стандартный OnePlus 9. В частности, обращают на себя внимание возможности камеры.

реклама

Перечень спецификаций аппарата выглядит следующим образом:

Экран 6,55 дюйма 1080p 120 Гц Fluid AMOLED

Процессор Snapdragon 888

Память 8 Гб/128 Гб

Камеры: основная 48 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, 2 Мп

Предположительно, на OnePlus 9 Pro будет камера 64 Мп, но сенсор там не новый. В данном же случае камера 50 Мп может обладать новым сенсором Sony IMX766.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Не так давно была опубликована утечка спецификаций камеры Oppo Find X3 Pro. Компании Oppo и OnePlus принадлежат одному холдингу BBK и недавно их подразделения разработки исследований были объединены. Компоненты из смартфонов Oppo часто затем появляются в аппаратах OnePlus, так может быть и на этот раз.

реклама

Новый сенсор 50 Мп IMX766 довольно крупный с размером 1/1,56 дюйма и пикселями 1 мкм. Он обладает улучшенным алгоритмом ночной съёмки и разрабатывался Sony специально для смартфонов концерна BBK. Таким образом, можно рассчитывать на повышение качества фотографий на будущем аппарате OnePlus.