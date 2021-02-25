Утечка спецификаций OnePlus 9 5G говорит о новом сенсоре камеры 50 Мп
В недалеком будущем ожидается выпуск нескольких смартфонов линейки OnePlus 9. Характеристики моделей OnePlus 9 Pro и 9E уже появлялись в интернете, а между ними располагается стандартный OnePlus 9. В частности, обращают на себя внимание возможности камеры.
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Перечень спецификаций аппарата выглядит следующим образом:
- Экран 6,55 дюйма 1080p 120 Гц Fluid AMOLED
- Процессор Snapdragon 888
- Память 8 Гб/128 Гб
- Камеры: основная 48 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, 2 Мп
Предположительно, на OnePlus 9 Pro будет камера 64 Мп, но сенсор там не новый. В данном же случае камера 50 Мп может обладать новым сенсором Sony IMX766.
Не так давно была опубликована утечка спецификаций камеры Oppo Find X3 Pro. Компании Oppo и OnePlus принадлежат одному холдингу BBK и недавно их подразделения разработки исследований были объединены. Компоненты из смартфонов Oppo часто затем появляются в аппаратах OnePlus, так может быть и на этот раз.
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Новый сенсор 50 Мп IMX766 довольно крупный с размером 1/1,56 дюйма и пикселями 1 мкм. Он обладает улучшенным алгоритмом ночной съёмки и разрабатывался Sony специально для смартфонов концерна BBK. Таким образом, можно рассчитывать на повышение качества фотографий на будущем аппарате OnePlus.
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