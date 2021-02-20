Microsoft анонсировала Office 2021 и версии LTSC Office и Windows 10
В пятницу компания Microsoft объявила о новых продуктах в канале Long-Term Servicing Channel (LTSC). Это означает, что у них будет более продолжительный срок поддержки. Система Windows 10 и приложения Office обычно относятся к каналу Semi-Annual Channel (SAC), где крупные обновления выходят раз в полгода. Релизы LTSC появляются раз в несколько лет.
реклама
Office и Windows 10 получат свои версии LTSC позднее в нынешнем году. Для Windows 10 это будет версия 21H2. Ещё готовится к релизу версии Office с бессрочной лицензией, о чём известно с прошлого сентября. Теперь известно ещё и название Office 2021.
Отличие версии с бессрочным релизом от других вариантов очевидно — одна покупка позволяет владеть приложениями пожизненно. Это противоположность модели с подпиской, когда вы лишаетесь доступа, если перестаете платить. С другой стороны, при покупке один раз вы не будете получать в Office 2021 новую функциональность. Office 2021 выходит на смену Office 2019 и впервые название выросло не на 3, а на количество прошедших между релизами лет.
Следующая версия Office не содержит в себе Skype for Business. Вместо этого тут будет приложение Microsoft Teams. Skype for Business будет доступен через центр скачивания Microsoft. Office по-прежнему содержит себе приложение рабочего стола OneNote, которое одно время убирали. У него будут 32-разрядный и 64-разрядный варианты для Windows 10 и macOS.
реклама
Для Windows 10 Microsoft меняет длительность поддержки. Windows 10 LTSC получает 5 лет поддержки, IoT Enterprise LTSC 10 лет. Это не относится к прошлым релизам LTSB/LTSC, включая версии 1507, 1607 и 1809.
Всё это выходит во втором полугодии. В том числе это версии LTSC Office, Windows 10, Windows 10 IoT и Windows Server. Стоимость Office LTSC выросла на 10%, с помощью чего Microsoft хочет увеличить число подписчиков сервиса Microsoft 365.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила