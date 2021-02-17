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Унифицированное приложение Microsoft Office доступно в системе iPadOS

Теперь с программой можно работать и на планшетах iPad
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Microsoft представила унифицированное мобильное приложение Office в 2019 году на своей конференции Ignite. Это единый набор приложений для системы Android и iOS, где есть не только Word, Excel и PowerPoint, но и возможность сканировать документы и делиться файлами. Релиз приложения состоялся в феврале прошлого года. При этом в тот момент программа не была готова для устройств на системе iPadOS.

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Теперь этот недостаток был исправлен и унифицированное приложение Office получило поддержку iPadOS. В списке изменений говорится, что приложение оптимизировано для планшетов, есть возможность редактирования файлов из одного приложения и другие функции. Среди них просмотр и подпись файлов PDF, преобразование изображений в документы, публикация файлов PPT в PDF.

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Версия 2.46 представила расширенные возможности аннотаций PDF. Можно вставлять даты, формы, изображения и текст в документы PDF. В результате пользователям не придётся устанавливать лишние приложения.

Приложение Office можно скачать в магазине Apple App Store бесплатно. Подписчики сервиса Microsoft 365 имеют доступ к премиальным функциям, таким как отслеживание изменений в файлах Word, настройка стилей таблиц в файлах Excel, аннотация и функции Designer в презентациях PowerPoint.

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Поддержка унифицированного приложения Office на iPadOS позволит обладателям планшетов редактировать документы на ходу и получать доступ к распространённым форматам файлов. В прошлом году iPadOS получила поддержку трекпадов.

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