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Смартфон Motorola Moto E7 Power пока не был анонсирован официально, но один розничный магазин уже познакомил желающих с его полными характеристиками и датой релиза. Индийский магазин Flipkart является крупнейшим в своей стране и он подтвердил, что Moto E7 Power станет доступным для приобретения 19 февраля, в пятницу.

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Хотя были названы все характеристики, пока нет информации о стоимости устройства. Предположительно она составит около $150, но это пока неофициальное мнение.

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Подтверждаются предыдущие слухи о том, что будет применяться очень старый процессор MediaTek Helio P22. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб, будет хранилище 64 Гб с возможностью установить карты памяти до 1 Тб. Также будет выпущена версия с конфигурацией памяти 2/32 Гб.

Диагональ экрана равна 6,5 дюйма, но разрешение у него всего HD+, что по современным меркам очень скромно. Сзади будут две камеры с разрешениями 13 Мп и 2 Мп. Привычно для Motorola используется крупная батарея ёмкостью 5000 мАч. Применяется сканер отпечатков пальцев сзади, хотя обычно он находится в этом месте лишь на более дорогих смартфонах этого производителя.

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Традиционно для Motorola будет установлена близкая к чистой версия Android. Вот только пока неизвестно, какая конкретно это будет версия. Если верить Geekbench, аппарат выйдет на Android 10.