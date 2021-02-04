Квантовые компьютеры IBM научились завершать задачи за часы вместо месяцев
Квантовые компьютеры продолжают развиваться, но им далеко до того, чтобы вытеснить обычный компьютеры. И всё же, компания IBM смогла сделать их более практичными. IBM смогла объединить новую программную среду исполнения под названием Qiskit с классическими вычислениями. Это сочетание обеспечивает ускорение в сто раз для задач, которые зависят от повторяющегося использования схем. Если раньше вычисления подобного рода занимали месяцы, то теперь можно справиться за несколько часов.
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Сама по себе среда Qiskit даёт возможность подобным схемам работать на значительно более высоких скоростях и хранить квантовые программы, чтобы их могли запускать другие пользователи. Она же загружает программы на традиционное оборудование рядом с квантовыми компьютерами. Это должно сократить задержки между пользовательским компьютерам и квантовым процессорам.
Одной из главных целей применения квантовых компьютеров является симуляция квантовых систем. Для традиционных компьютеров это слишком тяжёлая задача, поскольку сложность таких систем растёт экспоненциально вместе с их размером. Моделирование гидрида лития (LiH) сейчас занимает 100 дней, но если ускорить этот процесс в 100 раз, уйдёт всего один день.
IBM не отрицает, что предстоит пройти ещё длинный путь. Нынешняя квантовая технология напоминает ранние компьютеры. Они требуют большого объёма ручного программирования и на выполнение даже простейших задач уходит много времени.
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IBM собирается выпустить Qiskit в нынешнем году. IBM собирается задействовать язык ассемблера OpenQASM3 и разработанные OpenShift технологии. К 2022 году компания планирует представить библиотеки схем и продвинутые системы контроля для управления большими массивами кубитов. К этому моменту квантовые компьютеры должны быть достаточно мощными, чтобы иметь явное преимущество над обычными компьютерами. К 2025 году компания хочет достичь беспроблемных квантовых вычислений. Ещё через 10 лет она рассчитывает работать с миллиардами и триллионами квантовых схем и сделать квантовые компьютеры коммерчески доступными.
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