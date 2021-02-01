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Вслед за утечкой информации на прошлой неделе компания Apple выпустила расширение для браузера Chrome в системе Windows. Она позволяет пользоваться хранящимися в облачном хранилище iCloud паролями. Расширение iCloud Passwords даёт возможность использовать на Windows те же сложные пароли, что были созданы на устройствах Apple. Так говорит описание расширения в магазине Chrome Web Store.

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Расширение выходит одновременно с версией приложения iCloud 12.0 для Windows. В списке доступных сервисов там появились «Пароли». Нажатие открывает окно, где говорится о необходимости установить расширение iCloud Passwords для браузера Chrome. Установка расширения автоматически заполняет строки для логина и пароля на сайте данными из iCloud Keychain.

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Если вы пользуетесь браузером Safari для автоматической генерации сложных паролей на сайтах, расширение даёт возможность пользоваться ими же в браузере Chrome. Созданные в Chrome на Windows пароли будут синхронизироваться с iCloud, поэтому их можно вводить на устройствах Apple Mac, iPad и iPhone.

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iCloud Passwords является одним из немногочисленных продуктов Apple в системе Windows. Среди других можно назвать Apple TV+ для Xbox. Ещё компания может планировать новые мультимедийные приложения для Windows, судя по объявлениям о трудоустройстве. Также в магазин Microsoft Store могут быть портированы приложения «Музыка» и «Подкасты».