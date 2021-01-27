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Уязвимость в социальной сети Facebook была закрыта в 2019 году, но злоумышленники успели через неё получить доступ к более чем 500 млн. телефонных номеров пользователей. Теперь они продаются на форуме в даркнете. Заинтересованные могут посмотреть базу данных при помощи бота в Telegram.

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Обнаружил эту активность один из основателей и технический директор фирмы по сетевой безопасности Hudson Rock Алон Гал. По его словам, появление базы данных такого размера вызывает большое беспокойство, серьёзно угрожает конфиденциальности и будет использоваться для различного рода незаконной деятельности. Что вызывает главное опасение, так это простота доступа любого желающего к 533 млн. записей. В Telegram был создан бот, в котором любой может найти номер телефона пользователя при помощи идентификатора в Facebook. Или наоборот, по номеру телефона находится аккаунт в Facebook.

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Правда, информация даётся не бесплатно. Каждый запрос обойдётся в достаточно большую сумму в $20. Столько стоит так называемый кредит. Оптом дешевле: 10000 кредитов обойдутся в $5000.

Бот работает как минимум с 12 января. Хотя данные актуальны на 2019 год, у большинства пользователей сейчас привязаны те же телефоны, что и тогда. О существовании уязвимостей сообщалось в том же 2019 году.

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Это не первый раз, когда пользователи Facebook жалеют, что указали слишком много персональных данных. В 2018 году было обнаружено, что двухфакторная аутентификация используется Facebook для рассылки целенаправленной рекламы.