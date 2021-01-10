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Стандарт беспроводной связи Wi-Fi вот-вот станет ещё лучше. Многие мобильные и не только устройства этого года получат Wi-Fi 6E. Это новый стандарт, которая расширяет беспроводное подключение, словно 2-полосную дорогу делают 8-полосной. Это самое масштабное обновление Wi-Fi за 20 лет и подключения станут быстрее и намного надёжнее.

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Организация Wi-Fi Alliance начинает сертифицировать первую группу продуктов с поддержкой Wi-Fi 6E. Смартфоны и компьютеры с этим стандартом начнут поступать в продажу в ближайшие месяцы. Телевизоры и устройства виртуальной реальности появятся ближе к середине года.

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Первые устройства подобного рода могут быть анонсированы уже на днях. Выставка CES стартует в понедельник, 11 января. Samsung собирается показать флагманские смартфоны серии Galaxy S21, некоторые из которых или все могут получить Wi-Fi 6E через чип Snapdragon 888. С ним и другие флагманские Android-смартфоны нынешнего года также могут получить этот стандарт.

Wi-Fi 6E является настолько масштабным обновлением по причине большого расширения доступных для потребительских устройств беспроводных полос частот. В апреле 2020 года Федеральная Комиссия по Связи США открыла широкий спектр частот, но для его использования нужно новое оборудование. Спустя почти год эти устройства начнут появляться на прилавках.

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Существующие устройства с Wi-Fi применяют полосы частот 2,4 и 5 ГГц. Wi-Fi 6E получает ещё полосу частот 6 ГГц, вчетверо увеличивая количество радиоволн Wi-Fi. Это обеспечивает более высокоскоростное подключение и меньше заторов. В многоквартирных домах сети соседей могут пересекаться с вашей. Теперь пропускная способность расширяется и уменьшается вероятность, что произойдёт пересечение полос частот.





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Какое-то время предстоит подождать. Не все современные устройства поддерживают даже Wi-Fi 6, а этот стандарт начали распространять ещё 2 года назад. К началу 2020 года аналитическая компания IDC ожидает, что среди продуктов с поддержкой Wi-Fi только каждый пятый будет поддерживать Wi-Fi 6E.

Другое препятствие заключается в регулирующих органах разных стран. В США одобрили использование полос частот 6 ГГц, но далеко не все остальные страны могут похвастаться этим. В частности, этого не произошло пока в Бразилии, Канаде, Мексики и Японии.