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Некоторые экземпляры iPhone 12 быстро разряжаются в состоянии покоя

Очередная неполадка в работе новых дорогостоящих смартфонов
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Информация о проблемах в работе смартфонов серии iPhone 12 появляется чуть ли не каждый день. Пока одни пользователи жалуются на пропадание сигнала сотовой связи, у других аппараты разряжаются слишком быстро, когда их не трогают.

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На форумах поддержки Apple некоторые пользователи жалуются, что в режиме ожидания смартфоны быстро разряжаются. Впервые подобные сообщения появились 25 октября, но в последние несколько дней их стало ещё больше.

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Поначалу предполагалось, что виноват в повышенном расходе энергии модем 5G. Пользователи попробовали отключить мобильный интернет, но медленнее разряжаться аппарат не стал. Другие попробовали закрыть приложения в фоновом режиме и запретить им обновляться. Это тоже не помогло.

У одного владельца iPhone разряжался на 40% за ночь. В сервисе провели диагностику и не нашли аппаратных неисправностей. Проблема может быть программной, поэтому её можно будет решить без замены устройства. К сожалению, разработчики пока не знают источника этой проблемы и неизвестно, когда она будет решена.

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Кроме быстрой разрядки и пропадания сигнала сотовой связи были проблемы с зелёным или серым мерцанием на тёмном или чёрном экране. Считается, что это баг операционной системы, который скоро будет устранён. Того же нельзя сказать про исчезновение сигнала. Сроки исправления этой неисправности неизвестны.

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