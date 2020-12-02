Qualcomm рассказала о Snapdragon 888: Cortex-X1, Adreno 660, Spectra 580, модем X60 5G
Во вторник компания Qualcomm на своём технологическом саммите анонсировала флагманский мобильный процессор Snapdragon 888. Как обычно, на следующий день компания рассказывает о новинке более подробно.
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Это снова 8-ядерный чип, но у него новая архитектура. Основное ядро Kryo 680 работает на тактовой частоте 2,84 ГГц и оно основано на ядре ARM Cortex-X1. Ещё три крупных ядра Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц. Четыре небольших ядра Cortex-A55 достигают частоты 1,8 ГГц. Скорость и эффективность центрального процессора должны вырасти на 25%.
Также применяется графический процессор Adreno 660. Скорость обработки у него вырастет на 35%, энергоэффективность на 20%. Частоты не называются, зато говорится о повышении качества картинки, в том числе о равномерности дисплеев OLED и субпиксельном рендеринге.
Используется шестое поколение Qualcomm AI Engine, включая новый процессор Hexagon 780. Объём встроенной памяти у него вырос в 16 раз, производительность на единицу энергопотребления в 3 раза. Скорость работы AI Engine составляет 26 TOPS. Ещё применяется второе поколение Sensing Hub с собственным процессором ИИ.
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Дальше идёт процессор обработки изображений Spectra 580. Впервые он тройной, с поддержкой ступенчатых сенсоров HDR. Процессор способен обрабатывать 2,7 гигапикселей в секунду, что на 35% быстрее предшественника. Поддерживается съёмка трёх фотографий 28 Мп одновременно. Можно будет снимать 10-битные фотографии в формате HEIF с более чем миллиардом оттенков цветов.
Нельзя забывать и о модеме Snapdragon X60 5G со скоростью входящего подключения до 7,5 Гбит/с и исходящего до 3 Гбит/с. Поддерживаются полосы частот sub6 и третье поколение mmWave. Главное, что модем интегрирован в систему на чипе и отдельный чип в смартфоне больше не потребуется. Это делает устройства дешевле и позволяет расходовать меньше энергии. Многочисленные производители уже анонсировали свои смартфоны на этом процессоре, о чём вы можете прочитать в ранее вышедших на нашем сайте новостях.
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