Qualcomm анонсировала флагманский процессор Snapdragon 888
Как и многие мероприятия в этом году, технологический саммит Qualcomm Snapdragon происходит виртуальном пространстве. Он стартовал в понедельник и по традиции начало ему положил президент компании Кристиано Амон. В последние несколько лет главной темой открытия были сети 5G, но на этот раз речь шла о процессорах серии Snapdragon 8 для следующего поколения мобильных устройств.
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Новой флагманской моделью будет Snapdragon 888. В первый день процессор только показали, а на второй появилась дополнительная информация.
Это первый процессор в данной серии с интегрированным модемом 5G. Это модем Snapdragon X60 на техпроцессе 5 нм, который анонсировали в феврале нынешнего года. Он поддерживает агрегацию частот 5G, глобальную совместимость с сетями на частотах ниже 6 ГГц и mmWave, работу с несколькими SIM-картами, динамическое разделение спектра. В прошлогоднем Snapdragon 865 модем был на отдельном чипе.
Применяется шестое поколение движка Qualcomm AI Engine с новым процессором Hexagon и второе поколение Sensing Hub. Производительность обещана 26 тераопераций в секунду. Для игр есть третье поколение Snapdragon Elite Gaming и повышенная производительность нового графического процессора Adreno.
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Также применяется новый цифровой сигнальный процессор с производительностью 2,7 гигапикселей в секунду или 120 фотографий 12 Мп в секунду. Это на 35% быстрее предыдущего поколения процессоров обработки изображений.
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