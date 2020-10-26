Рейтинг языков программирования по-прежнему возглавляет JavaScript
На втором месте располагается Python
Язык программирования JavaScript продолжает оставаться наиболее популярным среди разработчиков. Об этом говорится в результатах недавнего опроса более чем 17000 программистов в 159 странах. В третьем квартале заметно выросла популярность языка Python, а на третьем месте располагается Java.
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Данные предоставила аналитическая фирма SlashData. JavaScript находится на первом месте уже довольно давно, число активных разработчиков на этом языке составляет 12,4 млн. С середины 2017 года их количество выросло примерно на 5 млн.
Количество активных разработчиков на Python равно 9 млн. Только в прошлом году количество разработчиков на Python выросло на 2,2 млн. человек. Поблагодарить за это стоит рост популярности машинного обучения и анализа данных. У Java на третьем месте 8,2 млн. активных разработчиков, рост с середины 2017 года составил 1,6 млн. В последние полгода этот рост остановился.
Остальные популярные языки программирования можно увидеть на изображении. Вторая тройка опережает остальные языки с заметным отрывом: C/C++ с 6,3 млн., PHP с 6,1 млн., C# с 6 млн. Популярность C# в последние годы снижается. Он применяется при разработке игр и приложений виртуальной и дополненной реальности, но всё реже на персональных компьютерах. Вместо него используются кроссплатформенные инструменты с веб-технологиями.
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Дальше идут языки разработки мобильных приложений вроде Android Kotlin и Apple Swift. Последний был выпущен в 2014 году и в начале нынешнего года опередил Kotlin. Также пользуются спросом Go, Ruby, Objective C, Rust, Lua.
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