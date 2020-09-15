Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский производитель смартфонов Oppo во вторник анонсировал очередную версию своего программного интерфейса ColorOS на основе операционной системы Android 11. Интерфейс ColorOS 11 сохраняет черты чистого варианта Android и добавляет новые настройки в рамках концепции Make Life Flow.

реклама

ColorOS 11 предлагает три цветовые схемы и уровни контраста в тёмном режиме. Можно настраивать Always On Display, графические темы, обои, шрифты, иконки и рингтоны. При помощи трёх пальцев можно делать снимки экрана и запускать перевод с языка на язык при помощи Google. Можно переводить текст даже на скриншотах, которые сделаны таким методом. Это работает на основе Google Lens.

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Появилась новая функция многозадачности под названием Flexdrop. Можно переключаться между устройствами умного дома в меню управления устройствами без скачивания приложений для них. Для экономии энергии система позволяет выбрать 6 приложений для работы в режиме радикального энергосбережения. Функция Battery Guard останавливает подзарядку на 80% по ночам, чтобы батарея могла работать дольше. Утром зарядка продолжается, чтобы к нужному моменту было 100%.

Разработчики исправили проблемы с лагами и подтормаживаниями из-за высокой частоты кадров. Функция UI First 2.0 повышает эффективность использования оперативной памяти на 45%, отзывчивость на 32%, частоту кадров на 17%. Не забыты вопросы конфиденциальности и безопасности, за что отвечает новая функция Private System. Она разделяет приложения на две версии, чтобы управлять данными в безопасном окружении. Пользовательские данные хранятся во второй версии приложения, защищённые отдельным отпечатком пальцев или паролем.

реклама

Система доступна в виде бета-версии уже сейчас. Финальный вариант появится более чем на 28 смартфонах, начиная с аппаратов серий Find X2 и Reno3 на следующей неделе.

реклама

Финальный вариант системы Android 11 был представлен на прошлой неделе. Обновление получат аппараты Google Pixel, OPPO, OnePlus, Xiaomi, Realme установят систему в числе первых.