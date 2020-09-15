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Oppo анонсировала систему ColorOS 11 на Android 11

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Китайский производитель смартфонов Oppo во вторник анонсировал очередную версию своего программного интерфейса ColorOS на основе операционной системы Android 11. Интерфейс ColorOS 11 сохраняет черты чистого варианта Android и добавляет новые настройки в рамках концепции Make Life Flow.

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ColorOS 11 предлагает три цветовые схемы и уровни контраста в тёмном режиме. Можно настраивать Always On Display, графические темы, обои, шрифты, иконки и рингтоны. При помощи трёх пальцев можно делать снимки экрана и запускать перевод с языка на язык при помощи Google. Можно переводить текст даже на скриншотах, которые сделаны таким методом. Это работает на основе Google Lens.

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Появилась новая функция многозадачности под названием Flexdrop. Можно переключаться между устройствами умного дома в меню управления устройствами без скачивания приложений для них. Для экономии энергии система позволяет выбрать 6 приложений для работы в режиме радикального энергосбережения. Функция Battery Guard останавливает подзарядку на 80% по ночам, чтобы батарея могла работать дольше. Утром зарядка продолжается, чтобы к нужному моменту было 100%.

Разработчики исправили проблемы с лагами и подтормаживаниями из-за высокой частоты кадров. Функция UI First 2.0 повышает эффективность использования оперативной памяти на 45%, отзывчивость на 32%, частоту кадров на 17%. Не забыты вопросы конфиденциальности и безопасности, за что отвечает новая функция Private System. Она разделяет приложения на две версии, чтобы управлять данными в безопасном окружении. Пользовательские данные хранятся во второй версии приложения, защищённые отдельным отпечатком пальцев или паролем.

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Система доступна в виде бета-версии уже сейчас. Финальный вариант появится более чем на 28 смартфонах, начиная с аппаратов серий Find X2 и Reno3 на следующей неделе.

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Финальный вариант системы Android 11 был представлен на прошлой неделе. Обновление получат аппараты Google Pixel, OPPO, OnePlus, Xiaomi, Realme установят систему в числе первых.

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