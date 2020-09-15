Oppo анонсировала систему ColorOS 11 на Android 11
Китайский производитель смартфонов Oppo во вторник анонсировал очередную версию своего программного интерфейса ColorOS на основе операционной системы Android 11. Интерфейс ColorOS 11 сохраняет черты чистого варианта Android и добавляет новые настройки в рамках концепции Make Life Flow.
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ColorOS 11 предлагает три цветовые схемы и уровни контраста в тёмном режиме. Можно настраивать Always On Display, графические темы, обои, шрифты, иконки и рингтоны. При помощи трёх пальцев можно делать снимки экрана и запускать перевод с языка на язык при помощи Google. Можно переводить текст даже на скриншотах, которые сделаны таким методом. Это работает на основе Google Lens.
Появилась новая функция многозадачности под названием Flexdrop. Можно переключаться между устройствами умного дома в меню управления устройствами без скачивания приложений для них. Для экономии энергии система позволяет выбрать 6 приложений для работы в режиме радикального энергосбережения. Функция Battery Guard останавливает подзарядку на 80% по ночам, чтобы батарея могла работать дольше. Утром зарядка продолжается, чтобы к нужному моменту было 100%.
Разработчики исправили проблемы с лагами и подтормаживаниями из-за высокой частоты кадров. Функция UI First 2.0 повышает эффективность использования оперативной памяти на 45%, отзывчивость на 32%, частоту кадров на 17%. Не забыты вопросы конфиденциальности и безопасности, за что отвечает новая функция Private System. Она разделяет приложения на две версии, чтобы управлять данными в безопасном окружении. Пользовательские данные хранятся во второй версии приложения, защищённые отдельным отпечатком пальцев или паролем.
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Система доступна в виде бета-версии уже сейчас. Финальный вариант появится более чем на 28 смартфонах, начиная с аппаратов серий Find X2 и Reno3 на следующей неделе.
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Финальный вариант системы Android 11 был представлен на прошлой неделе. Обновление получат аппараты Google Pixel, OPPO, OnePlus, Xiaomi, Realme установят систему в числе первых.
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