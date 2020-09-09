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Microsoft может выпустить Surface Laptop с 4 Гб памяти за $500

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Более дешёвые ноутбуки Microsoft Surface Laptop позволили бы американскому производителю у себя на родине конкурировать с хромбуками за популярность в образовательных учреждениях. Сейчас это важно как никогда, поскольку дистанционное обучение продолжает оставаться актуальным. Если у кого-то дома до сих пор не было компьютера или ноутбука, теперь им приходится покупать их для учёбы или работы на дому. Далеко не все могут позволить себе флагманские дорогостоящие модели.

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Именно такими дорогостоящими моделями обычно являются представители бренда Microsoft Surface. Впрочем, у компании есть и более дешёвые устройства вроде планшета Surface Go. Быть может, скоро появится и ноутбук дешевле обычного.

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Устройство известно под кодовым названием Sparti. У него будет экран с диагональю 12,5 дюйма и процессор Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти и минимальная вместимость хранилища 64 Гб. На ноутбуке будет установлена система Windows 10 S. Это даёт возможность ставить приложения только из магазина Microsoft Store.

Качество сборки должно остаться на уровне более дорогих моделей Surface. Это означает использование в корпусе магния и привычной клавиатуры, трекпада и веб-камеры. Стоимость ноутбука может быть между $500 и $600, что многим покупателям тоже не покажется низкой ценой.

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Предположительно, анонс состоится в октябре вместе с другими новыми продуктами Microsoft.

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Listoman
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А причём тут магазины? Такая схема ценообразования актуальна даже для бургера из фастфуда)
Первые розничные европейские цены на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались значительно выше рекомендованных – RTX 3090 выше 2 000 долларов – RTX 3080 за 946 долларов
cupgrn
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На новинки тем более , рынок - спрос есть можно цену ломить , купят же
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Что же ты чудо-юдо делаешь с такими заявлениями на Оверклокерах?
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Listoman
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