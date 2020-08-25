Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Функция Samsung Find My Mobile предназначается для поиска потерянного или украденного устройства. Последнее обновление приложения позволяет ему работать на аппаратах Samsung Galaxy без подключения к Wi-Fi или мобильному интернету.

реклама

Функция офлайн-поиска задействует сети ближайших устройств Galaxy. Остаётся только, чтобы такие устройства были около вас, что далеко не гарантировано.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Если поиск офлайн включен, ваш аппарат тоже будет задействован для поиска устройств посторонними. Таким образом, вы будете помогать людям находить свои потерянные аппараты.

По умолчанию функция выключена. Если включите её, можно зашифровать данные о вашем местоположении, чтобы обеспечить конфиденциальность.

реклама

Неизвестно, какая конкретно технология применяется и какие модели смарт-часов и наушников функция позволяет обнаружить. Вероятно, обладатели аппаратов Samsung после обновления приложения получат push-уведомление. Нажатие на него откроет страницу функции в настройках, где её можно будет включить. Очевидно, что данная опция наиболее полезна в крупных мегаполисах с высокой плотностью населения. В небольших городах и сельской местности толку от неё будет мало.